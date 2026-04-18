В латвийских портах обнаружили инфраструктурный недостаток, который может лишить их круизных судов
На этой неделе в Майами, США, прошло одно из важнейших в мире мероприятий круизной индустрии — Seatrade Cruise Global, в котором приняла участие и команда Riga Ropax Terminal. Председатель правления предприятия Юлия Берзиня на конференции рассказала о вызовах при внедрении берегового электроснабжения в европейских портах - существуют серьезные опасения относительно способности достичь к 2030 году целей, установленных нормативными актами.
Согласно представленным данным, в настоящее время лишь около 38% из 300 портов сети TEN-T, включенных в основную транспортную инфраструктурную сеть Европейского союза, оснащены подключениями к береговому электроснабжению. Это указывает на значительную недостаточность темпов развития, учитывая климатические цели Европейского союза — порты TEN-T должны быть оснащены системой берегового электроснабжения для обслуживания пассажирских судов до 31 декабря 2029 года.
Береговое электроснабжение является важным инструментом для сокращения выбросов CO₂, создаваемых судами в портах, улучшения качества воздуха и содействия устойчивому развитию морской отрасли. Внедрение этого решения дает прямую выгоду как окружающей среде, так и обществу, особенно в портовых городах.
«Все три крупнейших порта Латвии — Рига, Лиепая и Вентспилс — включены в сеть TEN-T, что означает, что и в них береговое электроснабжение для пассажирских судов должно быть внедрено до 31 декабря 2029 года. Оценивая нынешний прогресс, можно сделать вывод, что в части паромного сообщения крупнейшие порты этот критерий выполнят. Учитывая, что внедрение берегового электроснабжения от планирования до реализации в среднем занимает 3–4 года, в круизном сегменте сейчас последний момент для начала детального планирования», — поясняет Юлия Берзиня.
