"Это необратимо": власти Латвии признали, что грузы в порты не вернутся - нужна новая стратегия
В четверг, 9 апреля, в Совете по портам, транзиту и логистике Латвии был заслушан доклад о ситуации в латвийских портах, а также обсуждены направления действий, определяющие дальнейший курс развития отрасли на ближайшие годы.
«Полномасштабное вторжение России в Украину необратимо изменило возможности развития транзитной отрасли в Балтийском регионе. Задача Латвии ясна: адаптировать развитие портов к новой экономической реальности. Поэтому нам необходимо целенаправленно работать, чтобы порты Латвии и впредь оставались важной опорой экономического роста и безопасности государства», — подчеркнула премьер-министр Эвика Силиня.
«Снижение грузооборота ясно показывает, что прежняя транзитная модель исчерпала свой потенциал. Принятые нами решения обозначают целенаправленный переход к экономике более высокой добавленной стоимости в портах — с акцентом на индустриализацию, инвестиции и безопасность. Это важное условие для сохранения конкурентоспособности латвийских портов в Балтийском регионе и укрепления их роли в экономике страны», — отметил министр сообщения Атис Швинка.
Анализ данных за 2025 год показал, что общий грузооборот латвийских портов сократился до 34,3 миллиона тонн, что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение, составившее 1,7 миллиона тонн за год, подтверждает долгосрочную негативную тенденцию и усиливающуюся конкуренцию в регионе. Учитывая эти выводы, совет решил расширять виды грузов и развивать новые направления, чтобы снизить зависимость от прежней транзитной модели.
В ответ на структурные изменения в отрасли и геополитическую ситуацию Советом по портам, транзиту и логистике Латвии была утверждена дорожная карта развития крупных портов Латвии на 2026–2028 годы. Она предусматривает постепенный переход к индустриализации, привлечению инвестиций и усилению функций портов в контексте государственной безопасности.
Ранее Otkrito.lv сообщал о том, что в 2025 году Россия осталась главным источником железнодорожных грузов в Латвии.