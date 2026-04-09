"Это необратимо": власти Латвии признали, что грузы в порты не вернутся - нужна новая стратегия

Анализ данных за 2025 год показал, что общий грузооборот латвийских портов сократился до 34,3 миллиона тонн, что на 4,8% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение, составившее 1,7 миллиона тонн за год, подтверждает долгосрочную негативную тенденцию и усиливающуюся конкуренцию в регионе. Учитывая эти выводы, совет решил расширять виды грузов и развивать новые направления, чтобы снизить зависимость от прежней транзитной модели.