Латвия обогнала Эстонию и Литву по одному показателю развития туристической отрасли
С наступлением более теплой погоды и увеличением светового дня в Европе начинается сезон кемпингов и поездок на трейлерах. В 2025 году в странах Европейский союз было зарегистрировано 413 миллионов ночевок в кемпингах и зонах для автотрейлеров.
Хотя на такие виды размещения пришлось лишь 13,4% всех туристических ночевок, их популярность стабильно растет. По сравнению с 2015 годом число ночевок в кемпингах и караван-парках увеличилось на 28,5%, тогда как в гостиницах и других местах краткосрочного проживания — на 23,4%.
Данные показывают, что в 2025 году 67,0% всех ночевок (277 миллионов) пришлись на летние месяцы — с июня по август. Рост начинается уже в марте, пик достигается в августе (118 миллионов ночевок), после чего показатели снижаются: до 40 миллионов в сентябре, 15 миллионов в октябре и примерно до 5 миллионов в декабре.
Наибольшей популярностью кемпинг и караванинг пользуются во Франции — там зафиксировано 154 миллиона ночевок, что составляет 37,2% от общего числа по ЕС.
Высокие показатели также отмечены в Испании (49,8 млн), Италии (49,1 млн) и Германии (45,0 млн). В остальных странах первой десятки показатели варьируются от 26,8 миллиона ночевок в Нидерландах до 7,1 миллиона в Португалии.
В Латвии в 2025 году зафиксировано 174000 ночевок в таких местах размещения путешественников. Наверное, это не так уж и много, но больше, чем в Литве (154000 ночевок) и в Эстонии (22600).
