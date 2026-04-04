Латвия опередила Эстонию по числу бронирования туристами домов и квартир на онлайн-платформах
В период с октября по декабрь 2025 года туристы провели 172,3 млн ночей в объектах краткосрочной аренды в ЕС, забронированных через Airbnb, Booking или Expedia.
Общее число ночевок в последнем квартале 2025 года выросло на 10,9 % по сравнению с тем же периодом 2024 года и на 30,2 % по сравнению с четвертым кварталом 2023 года.
Если рассматривать весь 2025 год, гости провели в краткосрочных объектах размещения, забронированных онлайн, в общей сложности 951,6 млн ночей, что означает рост на 11,4 % по сравнению с 2024 годом и на 32,4 % по сравнению с 2023 годом.
По данным Eurostat, наиболее популярным регионом для краткосрочной аренды, забронированной через онлайн-платформы, в третьем квартале 2025 года стал Jadranska Hrvatska в Хорватии — 27,7 млн ночей. За ней следуют Андалусия в Испании (19,5 млн) и Прованс — Альпы — Лазурный Берег во Франции (16,9 млн).
Двадцать самых популярных туристических регионов расположены всего в шести странах ЕС: шесть — во Франции, пять — в Испании, четыре — в Италии, три — в Греции и по одному — в Португалии и Хорватии.
В Латвии за вышеуказанный период туристы забронировали на онлайн-платформах 929 тысяч ночей, а в Эстонии - 810 тысяч. В Литве - более миллиона.