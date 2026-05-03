НВС раскрыли детали утренней тревоги: какие объекты летели у границы Латвии
Зафиксированные у восточной границы Латвии летающие объекты, вероятнее всего, были украинскими дронами, направлявшимися в сторону России.
Данные сенсоров Национальных вооруженных сил (НВС) о летательных аппаратах, вероятнее всего, касались украинских дронов. Об этом агентству LETA сообщил советник командующего НВС по вопросам военных публичных отношений Роберт Скраучс.
По его словам, на это указывали направление полета, а также появившаяся позже информация об ударах по порту Приморск в России.
Как сообщалось ранее, в воскресенье в 4:42 НВС предупредили о возможной угрозе воздушному пространству Латвии в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Резекненском и Краславском краях. В 7:19 было объявлено, что угроза завершилась.
Скраучс подчеркнул, что если летательный аппарат сам не передает идентифицирующий сигнал, сенсоры не могут дистанционно определить его модель и происхождение. Для этого нужна визуальная идентификация.
При этом данные наблюдения НВС не свидетельствуют о том, что зафиксированные летающие объекты пересекали воздушное пространство Латвии. По словам представителя НВС, ночью системы наблюдения заметили объекты, которые двигались вдоль восточной границы Латвии с юга на север.
Скраучс пояснил, что решение задействовать сотовое вещание и предупредить жителей приграничных самоуправлений было принято на основе имеющихся данных, оценки рисков и алгоритмов реагирования. Под воздействием радиоэлектронной борьбы и других военных средств летательные аппараты могут внезапно изменить направление полета.
НВС вместе с союзниками по НАТО постоянно следят за воздушным пространством, чтобы иметь возможность немедленно реагировать на потенциальную угрозу. На восточную границу направлены дополнительные подразделения, усиливающие противовоздушную оборону.
В НВС также отмечают: пока продолжается российская агрессия против Украины, случаи, когда иностранные беспилотники залетают в воздушное пространство Латвии или приближаются к нему, могут повторяться.