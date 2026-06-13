От "кошки-оборотня" до древних ездовых собак: кого покажут на выставке животных на Кипсале
Фото: LETA
В Риге проходит международная выставка собак и кошек.
В Латвии

От "кошки-оборотня" до древних ездовых собак: кого покажут на выставке животных на Кипсале

Отдел новостей

Otkrito.lv

Более 270 пород собак и десятки редких кошек со всего мира можно увидеть в эти выходные на Кипсале. Гостей ждут шоу, цирковые выступления и возможность познакомиться с необычными породами животных.

Сегодня и завтра в выставочном центре на Кипсале в Риге пройдет международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2026». Всего на Кипсале посетители смогут увидеть представителей более 270 пород собак и 24 пород кошек различных окрасов.

Посетители выставки смогут наблюдать показательные выступления, презентации пород, цирковые номера и познакомиться с редкими породами собак и кошек из разных стран мира, в том числе с ликоем, или «кошкой-оборотнем», национальной собакой Турции и одной из древнейших ездовых собак в мире.

Одновременно на выставке владельцы животных смогут приобрести необходимые товары, включая корм, лакомства, аксессуары, игрушки и средства ухода, а также получить консультации экспертов по вопросам питания, воспитания и оборудования.

«Победителя Латвии 2026» организуют Латвийская кинологическая федерация и Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs.

Цена билетов:

  • Дети до 7 лет проходят бесплатно!
  • Взрослые – 6 евро 
  • Для учащихся от 8 до 18 лет – 3 евро. 
  • Студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями – 5 евро. 
  • Семейный билет (2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) – 13 евро. 

Время выставки:

  • 13.06 - 10.00–18.00
  • 14.06 - 10.00–17.00

Подробную информацию можно узнать здесь.

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