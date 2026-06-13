От "кошки-оборотня" до древних ездовых собак: кого покажут на выставке животных на Кипсале

Посетители выставки смогут наблюдать показательные выступления, презентации пород, цирковые номера и познакомиться с редкими породами собак и кошек из разных стран мира, в том числе с ликоем, или «кошкой-оборотнем», национальной собакой Турции и одной из древнейших ездовых собак в мире.