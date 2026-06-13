От "кошки-оборотня" до древних ездовых собак: кого покажут на выставке животных на Кипсале
Более 270 пород собак и десятки редких кошек со всего мира можно увидеть в эти выходные на Кипсале. Гостей ждут шоу, цирковые выступления и возможность познакомиться с необычными породами животных.
Сегодня и завтра в выставочном центре на Кипсале в Риге пройдет международная выставка собак и кошек «Победитель Латвии 2026». Всего на Кипсале посетители смогут увидеть представителей более 270 пород собак и 24 пород кошек различных окрасов.
Посетители выставки смогут наблюдать показательные выступления, презентации пород, цирковые номера и познакомиться с редкими породами собак и кошек из разных стран мира, в том числе с ликоем, или «кошкой-оборотнем», национальной собакой Турции и одной из древнейших ездовых собак в мире.
Одновременно на выставке владельцы животных смогут приобрести необходимые товары, включая корм, лакомства, аксессуары, игрушки и средства ухода, а также получить консультации экспертов по вопросам питания, воспитания и оборудования.
«Победителя Латвии 2026» организуют Латвийская кинологическая федерация и Латвийская фелинологическая ассоциация Felimurs.
Цена билетов:
- Дети до 7 лет проходят бесплатно!
- Взрослые – 6 евро
- Для учащихся от 8 до 18 лет – 3 евро.
- Студенты, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями – 5 евро.
- Семейный билет (2 взрослых + 1 ребенок до 18 лет) – 13 евро.