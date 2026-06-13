Киев готовит запрос союзникам на дополнительную помощь в размере 17 млрд евро
Украина готовит новый масштабный запрос к союзникам. Киев намерен добиваться дополнительного финансирования на 20 миллиардов долларов, заявляя, что ближайшие месяцы могут стать решающими для ситуации на фронте.
На следующей неделе на заседании Контактной группы по обороне Украины Киев попросит союзников предоставить дополнительное военное финансирование в размере 20 миллиардов долларов США (17,3 миллиарда евро), чтобы укрепить свои позиции на поле боя против России, сообщил источник в Министерстве обороны Украины.
Соответствующий запрос будет озвучен в четверг на встрече Контактной группы по обороне Украины, объединяющей более 50 государств и известной также как Рамштайнская группа, в рамках которой союзники координируют финансовую и военную помощь Киеву.
«У нас есть окно возможностей на поле боя продолжительностью от шести до девяти месяцев, которое требует срочного увеличения финансирования», — заявил источник.
Продвижение российских войск на поле боя в этом году замедлилось и фактически остановилось в прошлом месяце. В то же время удары украинских беспилотников средней дальности заметно повредили снабжение и логистику российской армии на линии фронта. Одновременно дальнобойные удары украинских беспилотников наносят ущерб энергетическому сектору России.
Источник отметил, что каждого союзника попросят внести от двух до шести миллиардов долларов для достижения цели в 20 миллиардов долларов — либо в виде помощи, либо в форме займа.