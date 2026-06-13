Киев готовит запрос союзникам на дополнительную помощь в размере 17 млрд евро

Продвижение российских войск на поле боя в этом году замедлилось и фактически остановилось в прошлом месяце. В то же время удары украинских беспилотников средней дальности заметно повредили снабжение и логистику российской армии на линии фронта. Одновременно дальнобойные удары украинских беспилотников наносят ущерб энергетическому сектору России.