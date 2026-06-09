После смены правительства Венгрия перестала блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Они начнутся 15 июня

Был еще литовский документ, где наиболее решительно говорилось о том, что «полноценное членство должно оставаться единственной конечной целью процесса вступления» Украины в ЕС. Среди предложений — идея о том, что продвижение к членству «не может быть остановлено по причинам, не связанным с критериями вступления, и должно зависеть от объективно оцениваемых результатов реформ». Это стало бы защитой от угрозы повторения блокад, подобных орбановской. Одна из обсуждаемых концепций — использование статуса «присоединяющегося государства». Формально он появляется только после подписания договора о вступлении в ЕС, однако Вильнюс предлагает дать возможность применять его положения значительно раньше. Еще одна идея — установление 2030 года как «условной и основанной на достижениях даты вступления Украины в ЕС». У этих предложений общая суть: пустить Украину в «прихожую» Евросоюза. Доступ к институтам — но без права голоса. Доступ к рынку — но без главных денежных потоков, единой сельхозполитики и фондов сплоченности.