В Латвии облегчат желающим оказание помощи Украине, в том числе на военные нужды
В Сейме принимают поправки к закону, которые облегчат обществам и фондам оказывать финансовую и материальную помощь Украине, в том числе для нужд ее обороны. Предусмотрено также создание платформы для изучения языка с целью содействия интеграции жителей Украины в Латвии.
Согласно действующему регулированию, организации общественного блага обязаны действовать в рамках сфер деятельности, определенных их уставами. На практике это ограничивает возможности жертвовать средства на поддержку Украины и создает неопределенность в отношении пожертвований для нужд обороны.
Новые поправки предусматривают четкое закрепление того, что пожертвования в поддержку Украины, в том числе для нужд ее обороны, не будут считаться нарушением норм, регулирующих деятельность обществ и фондов. Поправки направлены на устранение практических препятствий для оказания помощи в кризисных условиях. Организациям общественного блага планируется разрешить осуществлять пожертвования независимо от целей и сфер деятельности, указанных в их уставах, сохраняя при этом статус такой поддержки как деятельности общественного блага. Это позволит организациям более гибко адаптировать свою деятельность к актуальным потребностям.
Одновременно предусматривается, что новое регулирование будет распространяться и на предыдущие периоды, обеспечивая оценку ранее сделанных пожертвований Украине в соответствии с новыми нормами.
Кроме того, до 30 июня 2029 года планируется создать платформу для изучения государственного языка, включая латышско-украинско-латышский словарь, чтобы способствовать интеграции жителей Украины в Латвии.
Сейм рассмотрит поправки к Закону о поддержке гражданского населения Украины во втором — окончательном — чтении уже на заседании парламента 11 июня.