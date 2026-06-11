В Латвии облегчат желающим оказание помощи Украине, в том числе на военные нужды

Новые поправки предусматривают четкое закрепление того, что пожертвования в поддержку Украины, в том числе для нужд ее обороны, не будут считаться нарушением норм, регулирующих деятельность обществ и фондов. Поправки направлены на устранение практических препятствий для оказания помощи в кризисных условиях. Организациям общественного блага планируется разрешить осуществлять пожертвования независимо от целей и сфер деятельности, указанных в их уставах, сохраняя при этом статус такой поддержки как деятельности общественного блага. Это позволит организациям более гибко адаптировать свою деятельность к актуальным потребностям.