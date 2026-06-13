В центре Риги в субботу пройдет прайд-шествие "Путь к свободе"
Тысячи участников выйдут 13 июня на улицы центра Риги в рамках юбилейного, 20-го прайда. Шествие завершится концертом на Эспланаде, а в городе на несколько часов изменится организация движения.
Участники шествия начнут собираться на Эспланаде с 12:00. Шествие начнется в 13:00 и пройдет по бульвару Кронвальда, улице Кр.Валдемара, улице Стабу и улице Бривибас и завершится на Эспланаде, где состоится торжественное заключительное мероприятие программы Riga Pride.
На заключительном мероприятии на Эспланаде выступят Квир-хор, Niklāss, Квир-фольклорная группа, Legzdiņa, Юстс и Криси, Зелма и Эмилия. Мероприятие объединит музыку, фольклор и сценическое искусство.
Программа Riga Pride проходит с 1 июня. Уже вторую неделю в Kaņepes Kultūras centrs работает Дом прайда — пространство для культуры и общения с концертами, дискуссиями и мероприятиями, и его программа продолжится до конца недели.
Шествие Riga Pride 2025
В Риге в обрамлении радужных флагов прошло традиционное шествие представителей сексуальных меньшинств. В мероприятии участвовали несколько сотен человек.
Организаторы отмечают, что 20-й Рижский прайд стал значимым событием гражданского общества и прав человека в Латвии, а также платформой, где говорят об уважении, равенстве и принадлежности.
Ограничения движения во время шествия будут кратковременными, и организаторы призывают рижан и гостей города учитывать изменения маршрута.