В понедельник в большинстве районов страны ожидаются дожди.
В Латвии
Сегодня 09:11
Понедельник в Латвии: кому достанется солнце, а кому - серая морось
В понедельник во многих регионах Латвии пройдут дожди, но в Латгале сохранится сухая и преимущественно солнечная погода, прогнозируют синоптики.
В западной и центральной части страны небо будет преимущественно облачным, местами ожидается дымка. Ветер слабый, в Латгале будет дуть умеренный южный ветер порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+7 градусов, в восточной части страны до +13 градусов.
В Риге сохранится облачная погода, временами будет идти дождь. Ожидается слабый ветер и безветрие. Температура воздуха составит около +5 градусов.