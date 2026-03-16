У блогеров появился новый тренд - "трущобный туризм": они массово едут в фавелы Рио-де-Жанейро
В Рио-де-Жанейро набирает популярность спорный туристический тренд — так называемый «слум-туризм» (название происходит от английского слова slum — «трущобы»). Путешественники и инфлюенсеры посещают бедные районы ради эффектных фото и видео. Особой популярностью пользуется крупнейшая фавела города — Росинья.
Посетители выстраиваются в очереди, чтобы сделать селфи с дроном на популярной площадке Porta do Céu («Врата небес»). Иногда ожидание занимает до двух часов, а съемка стоит около 150 бразильских реалов (около 25 евро). Попасть туда можно только в составе экскурсии — через лабиринт узких улочек, где местные жители живут своей повседневной жизнью. По дороге туристы посещают мастерские местных художников или смотрят выступления капоэйры.
Основатель туристической компании Na Favela Turismo Ренан Монтейру утверждает, что цель этого тренда — показать жизнь фавел с другой стороны. По его словам, маршруты разработаны вместе с местными жителями, а гиды следят за безопасностью туристов.
Компания уже обучила около 300 местных гидов и несколько операторов дронов. Владельцы крыш и террас получают доход от туристов, а часть жителей видит в новом тренде источник заработка.
Однако тренд вызвал и критику. Некоторые жители считают, что туристы романтизируют бедность и преступность в районах, где живут десятки тысяч людей и действуют наркоторговцы.
Эксперты предупреждают: проблема возникает тогда, когда фавелы начинают восприниматься лишь как экзотический фон для контента в соцсетях, а не как сложные районы с реальными социальными проблемами.