Нил Ушаков покинул правление партии "Согласие" и объяснил причину
Нил Ушаков сообщил агентству LETA, что сделал это, поскольку ему необходимо сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год.
При этом Ушаков подчеркнул, что остается членом партии «Согласие» и не планирует покидать политическую силу. «Там нет никакого подтекста», — сказал политик о причинах ухода из правления.
Ранее Нил Ушаков не комментировал агентству LETA трансформации «Согласия», а также не ответил на вопрос, намерен ли продолжать деятельность в партии, лишь указав, что не участвовал в конгрессе «Согласия», поскольку коллеги в Европарламенте доверили ему «весьма сложную и объемную задачу» — быть главным докладчиком по бюджету Европейского союза на 2027 год.
Он отметил, что в эти дни идет работа над первым этапом — бюджетными ориентирами. Параллельно ведется работа над проектом многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, и в этом процессе он также тесно участвует.
«Именно вопросами европейского бюджета я буду полностью занят как в эти дни, так и в течение всего года», — заявил депутат Европарламента, добавив, что для него это чрезвычайно большая ответственность — перед людьми, которые за него голосовали, и в целом перед государством — добиться ощутимых результатов для Латвии.
«В свою очередь Янису Урбановичу я хочу пожелать сил, выдержки и удачи», — отметил Ушаков.