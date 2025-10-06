"Согласие" в Сейм уже не вернется: битва за русскоязычный электорат развернется между новыми игроками

По мнению Метлы-Розентале, главным вызовом в предвыборный период станет выбор политического курса — в сторону Запада или Востока. «Подобно тому, как это было на выборах в Молдове и Чехии, будут попытки переманить разочарованных избирателей как в популистском направлении, так и к политическим силам, возможно, менее лояльным государству — тем, кто больше ориентируется на Россию», — оценила политолог, указав, что такие партии могут действовать косвенно, делая акцент на бытовых проблемах.