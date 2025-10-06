"Согласие" в Сейм уже не вернется: битва за русскоязычный электорат развернется между новыми игроками
Главной интригой выборов в Сейм-2026 станет геополитический выбор Латвии между Западом и Востоком, считает политолог Лелде Метла-Розентале. По ее оценке, борьба за русскоязычных избирателей развернется между "Суверенной властью" и "За стабильность!".
Наибольшим вызовом в период перед выборами в Сейм, по мнению лектора факультета социальных наук Рижского университета Страдиня, политолога Лелде Метлы-Розентале, станет выбор политического курса — в сторону Запада или Востока.
Политолог в беседе с агентством LETA отметила, что предстоящую предвыборную борьбу можно рассматривать в нескольких измерениях — как противостояние между нынешней коалицией и оппозицией, так называемыми латышскими партиями, между латышскими и «русскими» партиями, а также между самими «русскими» партиями.
По ее словам, возвращение партии «Согласие» в Сейм, скорее всего, уже невозможно.
Метла-Розентале подчеркнула, что движение в направлении Сейма начала Юлия Степаненко с партией «Суверенная власть». По ее словам, остается вопрос, что произойдет с русскоязычным электоратом на предстоящих выборах. «Если в нынешнем Сейме этот электорат представляли Алексей Росликов и партия “За стабильность!”, то рейтинги и общие тенденции, включая результаты выборов в Рижскую думу, показывают, что электорат “За стабильность!” все больше переходит к “Суверенной власти”», — отметила Метла-Розентале.
По мнению Метлы-Розентале, главным вызовом в предвыборный период станет выбор политического курса — в сторону Запада или Востока. «Подобно тому, как это было на выборах в Молдове и Чехии, будут попытки переманить разочарованных избирателей как в популистском направлении, так и к политическим силам, возможно, менее лояльным государству — тем, кто больше ориентируется на Россию», — оценила политолог, указав, что такие партии могут действовать косвенно, делая акцент на бытовых проблемах.
Отвечая на вопрос, сможет ли нынешнее правительство удержаться до следующих выборов в Сейм, политолог признала, что после принятия бюджета возможны различные трансформации. «Если этот предвыборный водоворот закрутится слишком сильно, никакая конструктивная работа больше не будет возможна. Премьер Эвика Силиня увидит, что каждый партнер занимается предвыборной агитацией, и ей, возможно, будет очень трудно сохранить нынешнее правительство, не допустив полной девальвации принципов и ценностей своей партии, а также неприемлемых для партии голосований в Сейме», — отметила Метла-Розентале.
В то же время она признала, что сейчас это трудно прогнозировать, поскольку «предвыборное безумие» уже охватило партии. Выборы в Сейм состоятся через год.