Тысячи людей в Латвии начнут новый год с экологически дружественного питания
В Латвии почти 6000 человек решили начать год с экологически дружественного питания, присоединившись к вызову "Neaped zemeslodi". Участники месяц будут сокращать потребление продуктов животного происхождения и пробовать растительные альтернативы.
В этом году как минимум 6000 человек попробуют новые пищевые привычки, сокращая потребление продуктов животного происхождения и заменяя их растительными альтернативами, чтобы совместными усилиями за месяц сократить объем выбросов CO2, спасти жизни животных и попробовать что-то новое, сообщает руководитель проекта вызова «Neaped zemeslodi» Жанете Фелса.
В этом году в вызове участвуют также более 30 компаний, которые отдают приоритет устойчивому развитию.
В течение месяца участники ежедневно получают на свою электронную почту рецепты основных блюд, десертов и закусок, практическую информацию и вдохновение для начала экологически дружественного и здорового питания. Вызов бесплатный и подходит каждому, так как предлагает 3 уровня, из которых каждый может выбрать наиболее подходящий: питаться вегетариански три дня в неделю, каждый день питаться вегетариански или попробовать полностью веганское, то есть на 100% растительное питание. На «Neaped zemeslodi 2026» можно зарегистрироваться на сайте.
В вызове также принимают участие послы — музыкант Маркус Рива, профессиональный скейтбордист Нил Янсонс, кулинарный эксперт и шеф-повар Ина Полищенко, шеф-повар, специализирующийся на растительной пище, Раймонд Скара и автор поваренной книги «Garshigs nav sarezghits», сертифицированный нутрициолог Элизабете Валуева.
Организация Объединенных Наций (ООН) рекомендует растительное питание как эффективное решение климатического кризиса. Растительное питание позволяет на 75% сократить использование земельных ресурсов, загрязнение воды и выбросы парниковых газов, показало исследование Оксфордского университета 2023 года. В то же время в Латвии среднее потребление мяса на человека как минимум в два раза превышает рекомендации ученых-нутрициологов, делится Фелса.
Цель вызова «Neaped zemeslodi» — вдохновить людей в Латвии делать практические, реализуемые в повседневной жизни шаги в сторону более экологически дружественного образа жизни, показывая, что растительное питание может быть вкусным, сытным и легко доступным каждому. Вызов призывает уменьшать влияние, способствующее изменению климата, более бережно использовать ресурсы планеты, одновременно формируя более осознанные и устойчивые пищевые привычки в долгосрочной перспективе. Вызов бесплатный и организован организацией «Dzivnieku briviba».