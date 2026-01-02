Тысячи людей в Латвии начнут новый год с экологически дружественного питания

В течение месяца участники ежедневно получают на свою электронную почту рецепты основных блюд, десертов и закусок, практическую информацию и вдохновение для начала экологически дружественного и здорового питания. Вызов бесплатный и подходит каждому, так как предлагает 3 уровня, из которых каждый может выбрать наиболее подходящий: питаться вегетариански три дня в неделю, каждый день питаться вегетариански или попробовать полностью веганское, то есть на 100% растительное питание. На «Neaped zemeslodi 2026» можно зарегистрироваться на сайте.