Зарубежные туристы находят, что Латвия более интересная страна, чем Литва и Эстония

В Латвии зарубежные туристы задерживаются в среднем на пять дней. Это больше, не только чем в Эстонии, но и чем в Литве, где туристы проводили 4,7 дня. При этом расстояние до трех стран Балтии из других государств ЕС приблизительно одинаковое. Так что приходится признать - в Латвии туристам интереснее, чем в Литве и Эстонии.