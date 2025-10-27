Неожиданное открытие: жители Латвии оказались среди лидеров туристического потока из Европы в РФ
В 19-м по счету пакете санкций Евросоюза против России, вступившем в силу на этой неделе, есть ограничения, связанные с туристической отраслью – в частности, европейским туроператорам запретили оказывать услуги отдыхающим, которые едут в РФ. Теперь выясняется, что среди них было немало жителей Латвии.
Как сообщают СМИ РФ, еще 4 года назад правительства стран ЕС не рекомендовали, а фактически запретили своим туроператорам формировать туры в Россию. Их не продают. Есть, правда, небольшие исключения, когда некоторые турагентства, связанные с эмигрантскими кругами или российской общиной, самостоятельно формируют пакеты под конкретную заявку клиента.
На самом деле, поток туристов из Европы рухнул еще во время пандемии практически до нуля. При этом прошлогодние 65,8 тыс. визитов в РФ граждан Германии якобы с целью туризма (таковы данные Пограничной службы ФСБ России) на самом деле – поездки с деловыми, частными или семейными целями. То же самое относится и к другим лидерам туристического потока из Европы: Эстония (17,1 тыс. поездок в 2024 году), Латвия (14 тыс.) и Польша (12,1 тыс.).
В России считают, что реальных туристов – 3–5% из того объема, который показывает статистика. Приезжающие - это индивидуалы – например, русские немцы едут к родственникам в Россию. Или русскоязычные жители Латвии - к своим родственникам и друзьям в РФ.
По мнению российских туроператоров, ситуацию могут изменить лишь ограничения на въезд граждан стран Евросоюза в РФ, но эти меры пока не введены.
Впрочем, настоящий туризм в РФ для европейцев в нынешних условиях вряд ли возможен. Как сообщал Otkrito.lv, граждан ЕС стали усиленно проверять при въезде в Россию. Допрашивают часами.
При этом сами россияне едут в ЕС именно как туристы. Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все запреты, россияне намерены массово отпраздновать Рождество в Европе.