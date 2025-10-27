Неожиданное открытие: жители Латвии оказались среди лидеров туристического потока из Европы в РФ

На самом деле, поток туристов из Европы рухнул еще во время пандемии практически до нуля. При этом прошлогодние 65,8 тыс. визитов в РФ граждан Германии якобы с целью туризма (таковы данные Пограничной службы ФСБ России) на самом деле – поездки с деловыми, частными или семейными целями. То же самое относится и к другим лидерам туристического потока из Европы: Эстония (17,1 тыс. поездок в 2024 году), Латвия (14 тыс.) и Польша (12,1 тыс.).