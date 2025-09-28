Допрашивают часами: граждан ЕС стали усиленно проверять при въезде в Россию
Как сообщают СМИ РФ, затянувшиеся проверки могут быть связаны с введением электронной визы. Поскольку гражданам некоторых стран теперь стало проще получить разрешение на въезд, пограничники уточняют информацию о целях посещения России и проверяют достоверность представленных данных.
Так, двух девушек с итальянскими паспортами и электронными визами допрашивали на погранконтроле в Шереметьево более 3 часов. СМИ предполагают, что поводом для такого внимания стало то обстоятельство, что итальянки прилетели рейсом из Баку, а с Азербайджаном в последнее время отношения у РФ натянутые.
Наиболее часто с длительными проверками сталкиваются граждане Индии. «Задерживают практически каждого. Это не допрос в классическом понимании, но происходит следующее: изымают паспорт и просят подождать. При этом не объясняют, что происходит и сколько это займет времени», – рассказывают в российских турфирмах.
При этом к гражданам некоторых арабских стран, напротив, наблюдается лояльность. Например, прибывающие из Объединенных Арабских Эмиратов туристы практически не сталкиваются с подобными задержками – если они имеют гражданство ОАЭ.
Есть и еще один фактор риска: сотрудники погранслужбы более настороженно относятся к группам, состоящим преимущественно из мужчин. Они чаще подвергаются дополнительной проверке, вплоть до досмотра мобильных телефонов.
При прохождении границы иностранцам советуют иметь при себе распечатки бронирований, ваучеры от турфирмы и прочие документы, подтверждающие цель поездки. Всё это может сыграть решающую роль в ускорении прохождения контроля. А вот вопросы пограничникам лучше не задавать – «это может только усугубить ситуацию».
Ранее СМИ РФ сообщали, что въезд в Россию для граждан недружественных стран (недружественными в РФ называют государства, осудившие нападение на Украину) сопровождается усиленным контролем: туристов, особенно из Великобритании, всё чаще направляют на дополнительные проверки. Их просят рассказать о цели визита, работе и личной жизни, а иногда даже проверяют соцсети.