Допрашивают часами: граждан ЕС стали усиленно проверять при въезде в Россию

Так, двух девушек с итальянскими паспортами и электронными визами допрашивали на погранконтроле в Шереметьево более 3 часов. СМИ предполагают, что поводом для такого внимания стало то обстоятельство, что итальянки прилетели рейсом из Баку, а с Азербайджаном в последнее время отношения у РФ натянутые.