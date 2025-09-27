Неожиданный поворот: ЕС решил наказать не российских туристов, а... европейских

Как сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии, в новом пакете санкций ограничения будут направлены против тех граждан ЕС, которые захотят провести отпуск в России. В заявлении Еврокомиссии говорится, что это делается "для сокращения доходов, которые Россия получает от таких услуг, и для сдерживания продвижения несущественных поездок и отдыха в России".