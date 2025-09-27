Неожиданный поворот: ЕС решил наказать не российских туристов, а... европейских
Европейский Союз решил в рамках 19-го пакета санкций против России не вводить новых ограничений для российских туристов, но запретить поездки туристов из Европы в РФ. Об этом пишет DW.
Как сообщает издание EUobserver со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии, в новом пакете санкций ограничения будут направлены против тех граждан ЕС, которые захотят провести отпуск в России. В заявлении Еврокомиссии говорится, что это делается "для сокращения доходов, которые Россия получает от таких услуг, и для сдерживания продвижения несущественных поездок и отдыха в России".
Ограничения вводятся на фоне возможных репрессий против граждан стран Евросоюза в России, в том числе произвольных задержаний и арестов, поясняет Еврокомиссия.
Еврокомиссия планирует до конца года опубликовать "стратегию" в отношении российских туристов в ЕС, рассказал EUobserver европейский дипломат. По его словам, это, скорее всего, будет "более мягкий, необязательный документ" по сравнению с пакетами санкций ЕС.
В 2024 году страны ЕС посетили около 541 тысяч россиян, годом ранее - 517 тысяч, а в 2021-м, за год до вторжения РФ в Украину, - более четырех миллионов.
В 2024 году большинство шенгенских виз россиянам выдали южные страны Евросоюза: Италия (более 152 тысяч виз), Франция (124 тысячи), Испания (111 тысяч) и Греция (почти 60 тысяч). ФРГ в 2024 году выдала россиянам около 17 тысяч шенгенских виз.
