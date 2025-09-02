Популярная среди жителей Латвии европейская страна преподнесла денежный подарок туристам
Министерство финансов Греции ввело новое регулирование, отменяющее любые комиссии за снятие наличных в банкоматах, принадлежащих греческим банкам.
Кроме того, установлен потолок в 1,50 евро для снятия наличных в банкоматах сторонних компаний, например тех, что часто встречаются в туристических районах и не принадлежат банкам.
Поводом для решения стал недавний случай с одним из местных банков, который заменил сотни своих банкоматов на устройства, управляемые сторонней компанией, в которой сам банк имел долю. Это привело к тому, что клиенты платили комиссию в размере 2 евро за каждое снятие.
Инцидент обсудили в парламенте, где он подвергся жесткой критике со стороны оппозиции, потребовавшей принять меры, и министерство финансов было вынуждено отреагировать.
Согласно новым правилам, снятия наличных в банках, входящих в межбанковскую систему DIAS, будут полностью бесплатными. Комиссия в сторонних банкоматах будет ограничена максимум 1,50 евро, а если существует прямое или косвенное участие банка клиента в капитале этой компании, комиссия будет полностью отменена.
Кроме того, все держатели карт смогут бесплатно проверять баланс в любом банкомате, независимо от того, какому банку или оператору он принадлежит. Цифровые денежные переводы, такие как переводы средств через интернет, телефон или онлайн-банкинг, будут облагаться единовременной комиссией в размере 0,50 евро, одинаково применяемой как банками, так и сторонними провайдерами.
Наконец, новое регулирование предусматривает закрепление в законе запрета на взимание банками комиссии со своих собственных клиентов за снятие наличных.
Пока в Греции либерализуют операции в банкоматах, в Латвии их делают только строже. Как ранее сообщал Otkrito.lv, налоговики отныне будут отслеживать внесения и снятия денег в банкоматах.