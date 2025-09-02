Популярная среди жителей Латвии европейская страна преподнесла денежный подарок туристам

Поводом для решения стал недавний случай с одним из местных банков, который заменил сотни своих банкоматов на устройства, управляемые сторонней компанией, в которой сам банк имел долю. Это привело к тому, что клиенты платили комиссию в размере 2 евро за каждое снятие.