Шампанское в трамвае: жительница Риги рассказала о неожиданной встрече Новый год

Возвращаясь из аэропорта, Даце была уверена, что не успеет поднять бокал шампанского ровно в полночь. Она ехала на трамвае и оказалась у Каменного моста всего за минуту до наступления Нового года. Но в этот момент трамвай остановился, двери открылись, и один из пассажиров достал бутылку шампанского. Он разлил напиток по стаканам, а водитель угостил пассажиров мандаринами. Так, совершенно неожиданно, Даце встретила Новый год прямо на остановке — зато с шампанским и праздничным настроением.