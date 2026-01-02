Шампанское в трамвае: жительница Риги рассказала о неожиданной встрече Новый год
Жительница Латвии Даце, спеша с аэропорта на новогодние празднования, не ожидала, что встретит Новый год прямо в трамвае — с шампанским, мандаринами и ощущением настоящего чуда.
Одни встречали Новый год дома с семьеи, другие — в центре города под фейерверки, а для кого-то праздник начался еще в пути. Именно так случилось с жительницеи Латвии по имени Даце, для которой дорога стала самым запоминающимся новогодним событием.
Возвращаясь из аэропорта, Даце была уверена, что не успеет поднять бокал шампанского ровно в полночь. Она ехала на трамвае и оказалась у Каменного моста всего за минуту до наступления Нового года. Но в этот момент трамвай остановился, двери открылись, и один из пассажиров достал бутылку шампанского. Он разлил напиток по стаканам, а водитель угостил пассажиров мандаринами. Так, совершенно неожиданно, Даце встретила Новый год прямо на остановке — зато с шампанским и праздничным настроением.
По словам женщины, именно об этом она и мечтала, но не верила, что желание исполнится. Она называет произошедшее прекрасным началом года и признается, что такие моменты помогают по-новому взглянуть на мир и почувствовать настоящую праздничную атмосферу.