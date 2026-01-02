Пятница принесет осадки и повышение температуры
Пятница принесет осадки и повышение температуры

По мере поступления более теплых воздушных масс температура воздуха в пятницу повысится, ожидаются мокрый снег и дождь, местами также гололедица, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

День будет облачным, со слабым и умеренным южным, юго-восточным ветром, на морском побережье - порывистым. Снежный покров, в основном на востоке, может увеличиться на несколько сантиметров. Температура воздуха в пятницу составит от -2 до +4 градусов.

В Риге временами возможны осадки, столбики термометров поднимутся до +1...+2 градусов.

