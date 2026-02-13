Ушаков не комментирует происходящее с партией "Согласие", но желает Урбановичу удачи
Евродепутат Нил Ушаков сосредоточится на бюджете ЕС на 2027 год и не комментирует судьбу партии "Согласия". Впереди — борьба за миллиарды и, по его словам, огромная ответственность перед избирателями и страной.
Депутат Европейского парламента Нил Ушаков в этом году планирует сосредоточиться на работе над бюджетом Европейского союза на 2027 год, воздерживаясь при этом от комментариев по поводу трансформации партии «Согласие».
Также Ушаков не ответил на вопрос агентства LETA, планирует ли он продолжать деятельность в «Согласии», лишь указав, что в субботу не участвовал в конгрессе партии, поскольку коллеги в Европейском парламенте доверили ему «достаточно сложную и объемную обязанность» — быть главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Он отметил, что в эти дни ведется работа над первым этапом — бюджетными ориентирами. Параллельно идет работа над проектом многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, и в этом процессе он также тесно задействован.
«Именно делами европейского бюджета я буду полностью занят и в эти дни, и весь этот год», — сказал депутат Европарламента, добавив, что для него это чрезвычайно большая ответственность — перед людьми, которые за него голосовали, и в целом перед государством — добиться осязаемых результатов для Латвии.
«В свою очередь Янису Урбановичу я хочу пожелать силы, выдержки и также удачи», — заявил Ушаков.
Как уже сообщалось, в субботу состоялся конгресс «Согласия». На съезде было принято решение о сотрудничестве «Согласия» с «Партией центра», что фактически позволяет возродить объединение под прежним брендом - «Центр Согласия» и участвовать в ожидаемых в октябре выборах в Сейм, сообщил агентству LETA председатель правления «Согласия» Урбанович.
Комментируя распространившуюся в социальных сетях информацию о том, что «Согласие» покинули его наиболее заметные члены, например Регина Лочмеле, Урбанович пояснил, что не может никому обещать должности и благополучие. В настоящее время партия находится в такой ситуации, что не может никому обещать надежды на карьерный рост. Учитывая, что зачастую деятельность в партии как в социальной сфере, так и в бизнесе является препятствием, а не помощью, Урбанович понимает выбор этих бывших членов партии.
Говоря о лидере партии «Согласие», бывшем мэре Риги, депутате Европарламента Ушакове, Урбанович отметил, что у него есть стабильное место в правлении партии. Сейчас «Согласие» находится в объединении, и этот партийный маневр Ушаков одобрил и держит кулаки за успех.