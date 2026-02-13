Ушаков не комментирует происходящее с партией "Согласие", но желает Урбановичу удачи

Также Ушаков не ответил на вопрос агентства LETA, планирует ли он продолжать деятельность в «Согласии», лишь указав, что в субботу не участвовал в конгрессе партии, поскольку коллеги в Европейском парламенте доверили ему «достаточно сложную и объемную обязанность» — быть главным докладчиком по бюджету ЕС на 2027 год. Он отметил, что в эти дни ведется работа над первым этапом — бюджетными ориентирами. Параллельно идет работа над проектом многолетнего бюджета на 2028–2034 годы, и в этом процессе он также тесно задействован.