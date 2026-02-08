"Я не собираюсь исчезать": Регина Лочмеле заявила, что вышла из "Согласия"
Политик и активист Регина Лочмеле сообщила, что покинула ряды членов социал-демократической партии "Согласие" - 27 января она подала заявление о выходе из партии.
Об этом Регина Лочмеле написала в социальной сети Facebook, пояснив, что решение принято после долгих раздумий и оценки последних политических шагов руководства партии. Лочмеле подчеркнула, что не собирается исчезать ни из политического, ни из общественного пространства — она продолжит помогать людям и консультировать по вопросам социальной защиты.
«Я не собираюсь исчезать ни из политического, ни тем более из общественного поля; я продолжаю помогать людям и консультировать их по различным вопросам социальной защиты, в том числе - сейчас очень плотно занята помощью гражданам РФ по оформлению их актуальных документов по ВНЖ. Просто теперь я это делаю не в партийном офисе», — пишет Лочмеле в своем заявлении.
Лочмеле была одной из самых заметных политиков «Согласия», в том числе благодаря своей работе в Рижской думе.