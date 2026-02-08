"Я не собираюсь исчезать": Регина Лочмеле заявила, что вышла из "Согласия"

«Я не собираюсь исчезать ни из политического, ни тем более из общественного поля; я продолжаю помогать людям и консультировать их по различным вопросам социальной защиты, в том числе - сейчас очень плотно занята помощью гражданам РФ по оформлению их актуальных документов по ВНЖ. Просто теперь я это делаю не в партийном офисе», — пишет Лочмеле в своем заявлении.