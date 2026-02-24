Врач поделился неожиданной информацией относительно лечения населения Латвии
Для лечения каждого заболевания разработаны клинические рекомендации, и они пересматриваются примерно каждые три–четыре года. В терапии повышенного артериального давления, или артериальной гипертензии, рекомендации подготовлены как Европейским обществом кардиологов, так и Американским обществом кардиологов. Чем они отличаются и на какие ориентируются в Латвии, в программе TV24 «Врач отвечает» рассказал профессор Рижского университета Страдиня, кардиолог, руководитель Клиники сердца Скриде Андрис Скриде.
На основе исследований, доказательной базы, разработки новых медикаментов и достижений науки в рекомендациях, например по лечению повышенного давления, определяется, с какого препарата начинать терапию в 40 лет, с какого – в 70 лет или в случае наличия сопутствующих заболеваний. В разработке рекомендаций участвуют и эксперты из Латвии. Отвечая на вопрос, какими рекомендациями – европейскими или американскими – руководствуются латвийские кардиологи.
«Мы в большей степени работаем по европейским рекомендациям, поскольку они лучше соответствуют нашей политике здравоохранения, тогда как американские больше адаптированы к их системе здравоохранения», - отметил Скриде.
Кардиолог добавил, что европейские рекомендации по сравнению с американскими являются более консервативными. «Например, наши рекомендации считают нормальным артериальное давление при верхней границе 130/80, тогда как в США – 120/80. Я лично больше ориентируюсь на американские рекомендации, потому что все, что выше 120, вредно для нашего сердца», – подчеркнул Скриде.