Отчет врачей показал, что после выхода на пенсию у жителей Латвии здоровья почти не остается
Согласно новому тематическому отчету Центра профилактики и контроля заболеваний о здоровье пожилых, более продолжительная жизнь в Латвии не всегда означает больше лет, прожитых в хорошем здоровье.
По достижении 65-летнего возраста среднее число лет здоровой жизни в Латвии составляет лишь 4,8 года, тогда как в Европейском союзе этот показатель вдвое выше — в среднем 9,4 года. В соседних странах он выше: в Швеции почти 14 лет, в Финляндии 9,4 года, в Эстонии 7,6 года и в Литве 7,4 года. Это означает, что значительная часть пожилых людей в Латвии проводит оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью, что влияет на качество повседневной жизни и увеличивает потребность в услугах здравоохранения.
Как самооценка здоровья пожилых людей, так и данные системы здравоохранения показывают, что люди старшего возраста значительно чаще, чем более молодые возрастные группы, сталкиваются с длительными проблемами со здоровьем. Более трети пожилых оценивают свое здоровье как плохое или очень плохое, и с возрастом эта доля увеличивается. Наиболее частой причиной смерти среди пожилых являются сердечно-сосудистые заболевания, которые в 2024 году составили 57% всех случаев смерти в этой возрастной группе. Они же являются основной причиной госпитализации и вызовов неотложной медицинской помощи, чаще всего из-за повышенного артериального давления, заболеваний сердца и инсульта.
Второй по частоте причиной смерти среди пожилых являются злокачественные опухоли, которые в 2024 году составили 20% всех случаев смерти. Они также являются одной из наиболее частых причин стационарного лечения. Хотя в последние годы наблюдается небольшое снижение показателей заболеваемости и смертности, злокачественные опухоли по-прежнему существенно влияют на здоровье и качество жизни пожилых людей.
Существенной проблемой остается и психическое здоровье. У многих пожилых психические расстройства не выявляются своевременно, а лечение часто начинается с опозданием. Почти у половины пожилых с зарегистрированными психическими расстройствами диагностирована деменция или другие нарушения, связанные с функциями мозга, а симптомы депрессии выявлены примерно у каждого пятого пожилого человека. Из-за психических расстройств пожилые нередко длительное время проходят лечение в стационаре, а самоубийства являются второй по частоте внешней причиной смерти после падений. Также часто встречаются нарушения сна, которые дополнительно ухудшают самочувствие и повседневное функционирование.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в Латвии даже заключенных решили пристрастить к здоровому образу жизни.