Отчет врачей показал, что после выхода на пенсию у жителей Латвии здоровья почти не остается

По достижении 65-летнего возраста среднее число лет здоровой жизни в Латвии составляет лишь 4,8 года, тогда как в Европейском союзе этот показатель вдвое выше — в среднем 9,4 года. В соседних странах он выше: в Швеции почти 14 лет, в Финляндии 9,4 года, в Эстонии 7,6 года и в Литве 7,4 года. Это означает, что значительная часть пожилых людей в Латвии проводит оставшуюся часть жизни с хроническими заболеваниями и ограничениями по здоровью, что влияет на качество повседневной жизни и увеличивает потребность в услугах здравоохранения.