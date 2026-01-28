В Латвии даже заключенных решили пристрастить к здоровому образу жизни
Кабинет министров поддержал подготовленные Министерством юстиции изменения в регулировании курения в местах лишения свободы.
В новой тюремной инфраструктуре, в том числе в Лиепайской тюрьме и Центре зависимых Олайнской тюрьмы, курение будет разрешено только в специально обозначенных местах на открытом воздухе и в установленное время. В действующих тюрьмах из-за инфраструктурных ограничений порядок курения изменен не будет.
Как сообщает Министерство юстиции, продвижение здорового образа жизни является частью современной системы исполнения наказаний. Уже сейчас заключенным, по назначению врача, доступны средства никотинозаместительной терапии, а Министерство юстиции в сотрудничестве с Управлением мест лишения свободы продолжает перенимать лучшую практику других европейских стран с целью снижения распространенности курения.
После принятия нормативного регулирования изменения будут внедряться постепенно, с учетом инфраструктуры мест лишения свободы и режима отбывания наказания.