Уборщики снега в Риге перекрывают тротуары - разрешено ли это?

Если полиция констатирует, что владелец или управляющий недвижимостью не очистил снег, лед или сосульки с крыши здания, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов и транспортных средств, она может издать административный акт, обязывающий владельца или управляющего в разумный срок провести работы по очистке крыши. В случаях, когда из-за падающего снега или льда человек уже получил травму либо повреждено имущество, например автомобиль, муниципальная полиция может начать процесс об административном правонарушении. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро, а юридическому лицу — до 1400 евро.