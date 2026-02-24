Уборщики снега в Риге перекрывают тротуары - разрешено ли это?
Жители столицы указывают, что во время проведения работ тротуары нередко полностью ограждаются, что затрудняет передвижение. В отдельных случаях оградительные ленты натянуты также вокруг припаркованных автомобилей, деревьев, насаждений и декоративных элементов городской среды.
Рижская дума разъясняет, что в столице действуют обязательные правила по содержанию территории и эксплуатации построек на административной территории Риги, которые регулируют уборку территорий и содержание зданий, в том числе очистку крыш от снега и льда.
В самоуправлении подчеркивают, что ограждение территории в месте, где с крыши может упасть снег или сосульки, допустимо только временно — на период выполнения работ. Это не может быть долгосрочным решением. Владельцы зданий обязаны устранять угрозу путем очистки крыш, а не постоянно закрывать пешеходные тротуары.
Одновременно исполнители работ обязаны обеспечить безопасность жителей, в том числе пешеходов, соответствующим образом ограждая зону проведения работ. За организацию работ и безопасность отвечает владелец конкретной недвижимости.
Если во время очистки снега или льда причинен ущерб, например автомобилям или зеленым насаждениям, возмещение убытков происходит в гражданско-правовом порядке. Если ответственным является физическое или юридическое лицо, оно в соответствии с Гражданским законом обязано возместить причиненный ущерб. Если же за вред отвечает самоуправление, жителю необходимо подать заявление в свободной форме, приложив доказательства размера ущерба — например, фиксацию повреждений, документы, подтверждающие расходы, или акт полиции.
Самоуправление рассматривает заявление и принимает решение о выплате компенсации, если требование признается обоснованным.
Рижская дума призывает жителей в случае возможных нарушений обращаться в ответственные учреждения, чтобы ситуации были оценены и при необходимости устранены.
Если полиция констатирует, что владелец или управляющий недвижимостью не очистил снег, лед или сосульки с крыши здания, тем самым создавая угрозу безопасности пешеходов и транспортных средств, она может издать административный акт, обязывающий владельца или управляющего в разумный срок провести работы по очистке крыши. В случаях, когда из-за падающего снега или льда человек уже получил травму либо повреждено имущество, например автомобиль, муниципальная полиция может начать процесс об административном правонарушении. За такое нарушение физическому лицу может быть вынесено предупреждение или назначен штраф до 350 евро, а юридическому лицу — до 1400 евро.
Напоминаем, что в 2024 году в Риге пешеход погиб из-за упавшего с крыши льда. 13 ноября 2025 года в Рижский городской суд был оглашен сокращенный приговор по уголовному делу, в котором один мужчина обвинялся в убийстве по неосторожности. Суд утвердил соглашение о признании вины и наказании, заключенное между прокурором и обвиняемым, признал его виновным в совершении указанного преступления и назначил пробационный надзор сроком на один год и три месяца, сообщает Прокуратура Латвийской Республики.
Учитывая, что мужчина признал вину, выплатил потерпевшему — родственнику погибшего — компенсацию морального вреда в размере 15 000 евро, заключил мировое соглашение и принес извинения за содеянное, по мнению государственного обвинителя приговор является законным и обоснованным.
Это не единственный случай, когда из-за неочищенных крыш страдают пешеходы, однако, к счастью, до сих пор подобные происшествия не заканчивались летальным исходом.