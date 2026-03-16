Лекарства по латвийским рецептам теперь можно купить и в Хорватии

До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии и в некоторых регионах Испании. Теперь к этому списку присоединилась и Хорватия. Одновременно граждане этих стран ЕС могут покупать необходимые лекарства и в латвийских аптеках.