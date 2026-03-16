Лекарства по латвийским рецептам теперь можно купить и в Хорватии
Жители Латвии получили новую возможность — теперь электронные рецепты можно использовать и в Хорватии. Это часть расширяющейся системы обмена медицинскими данными между странами ЕС.
Одновременно начат обмен базовыми медицинскими данными между Латвия и Хорватия. Пока данные доступны только в одном направлении — латвийские медработники смогут получать доступ к основным медицинским данным жителей Хорватии. На данный момент такая система будет применяться только в случаях, когда жители Хорватии захотят получить медицинские услуги в Латвии. Передачу базовых медицинских данных жителей Латвии хорватским медицинским учреждениям планируется внедрять постепенно.
В будущем врачи в Хорватии, принимая жителей Латвии, смогут видеть основные данные пациента — поставленные диагнозы и информацию о хирургических вмешательствах, проведенных за последние шесть месяцев, которые указаны в системе e-здоровья.
Центр напоминает, что с 4 марта 2024 года выписанные в Латвии электронные рецепты при необходимости — например, во время командировки или туристической поездки — можно использовать для покупки лекарств в других странах Европейский союз, где действует трансграничный обмен данными.
До сих пор жители Латвии могли использовать свои электронные рецепты в Чехии, Эстонии, Литве, Польше, Финляндии и в некоторых регионах Испании. Теперь к этому списку присоединилась и Хорватия. Одновременно граждане этих стран ЕС могут покупать необходимые лекарства и в латвийских аптеках.
В прошлом году за границей было использовано 2419 электронных рецептов, выписанных в Латвии, а в Латвии иностранцы использовали 1295 электронных рецептов, выписанных в других странах. По сравнению с 2024 годом в 2025 году трансграничный обмен данными по электронным рецептам вырос на 60%, свидетельствуют данные центра.