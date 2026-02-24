На телеэкраны так и не вышел сериал о трагически погибшей Анне Янсоне. Почему?
19 января этого года был представлен документальный расследовательский сериал "Bez pēdām. Anna Jansone", который должен был выйти в эфир 9 февраля. Однако информация о долгожданном проекте внезапно исчезла с медиаплатформ. Что же остановило показ сериала?
Исчезновение Анны Янсоне и ее маленькой дочери Луизы более двух лет назад потрясло всю Латвию. 1 ноября 2023 года Государственная полиция Латвии сообщила о розыске 34-летней учительницы Анны Янсоне и ее дочери Луизы Эвертовской. Вскоре после исчезновения в лесу в Валгундской волости Елгавского края в оставленном автомобиле было обнаружено тело младенца. Позднее полиция подтвердила, что погибшая — разыскиваемая Луиза.
Местонахождение самой Анны долгое время оставалось неизвестным. Ее искала полиция, к поискам подключились многочисленные добровольцы, обследованные территории отмечались на онлайн-картах, однако все было безрезультатно. Лишь спустя девять месяцев, 21 июля 2024 года, в лесу со стороны Калнциемса местный житель обнаружил останки Анны Янсоне — всего в нескольких километрах от места, где ранее была найдена машина с ее ребенком.
Полиция тогда поясняла, что район уже обследовали, однако к конкретному месту во время массовых поисков невозможно было добраться из-за заболоченности и воды.
В течение поисков муж пропавшей без вести Анны, отец Луизы Юрис Эвертовскис, активно общался в социальных сетях, публиковал фотографии и информацию, выражая надежду, что жена не совершила запланированное самоубийство и будет найдена живой. Он также рассказал, что его супруга боролась с серьезной послеродовой депрессией, посещала врачей и принимала рецептурные препараты. По имеющимся данным, в тот роковой день она покинула дом, не сообщив об этом мужу.
Сериал о непостижимой трагедии
19 января СМИ и общественности был представлен документальный расследовательский сериал журналиста Роберта Штейнбергса «Bez pēdām. Anna Jansone». В нем прослеживается ход событий и детально исследуется внезапное исчезновение Анны и Луизы. Рассматриваются как семейные, так и внешние обстоятельства, которые могли привести к трагедии, а также критически оценивается роль общества, ответственных учреждений и СМИ в процессе расследования.
К созданию материала был привлечен и муж Анны — Юрис Эвертовскис. Он согласился дать интервью и рассказал свою версию событий на видео: «Насколько это зависит от меня, я считаю, что фильм должен выйти. Я ответил на вопросы и сотрудничал с журналистами. Конечно, буду рад, если авторам удастся получить как можно более разнообразную информацию из разных источников и добиться ответов от полиции. Я не знаю, насколько велик мой вклад в фильм — на самом деле я дал четырехчасовое интервью».
Позиция Юриса Эвертовскиса
В разговоре с журналом Kas Jauns Юрис отметил: «Я не выражал ни поддержки, ни возражений. Я не организатор и не заказчик фильма. Почему он был создан — нужно спрашивать авторов. Однако Инга Янсоне, мать Анны, угрожает мне, требуя остановить создателей фильма. Я уже привык к такому отношению — от нее поступает столько сообщений, что это вызывает усталость. Я больше на них не отвечаю. Не беру трубку, поэтому время от времени получаю письма на электронную почту и затем СМС с уведомлением».
По его словам, Инга Янсоне даже требовала от него письменно обязаться с конца января не вступать ни в какие разговоры с журналистами. Отвечая на вопрос о конфликте с тещей, Юрис признал, что отношения с матерью жены с самого начала складывались негативно.
После двойной трагедии — гибели Анны и маленькой Луизы — старшая дочь Анны и Юриса продолжает жить с отцом. Эвертовскис намерен сам воспитывать ребенка. Он также допускает, что против него могут быть поданы заявления в органы опеки или полицию.
Пауза из-за оценки неприкосновенности частной жизни
Было объявлено, что с 9 февраля по понедельникам в 21:15 документальный сериал «Bez pēdām. Anna Jansone» будет выходить на телеканале 360. Однако вскоре эта информация исчезла с медиаплатформ.
Причину объяснила представитель компании Helio Media Анна Кулберга: «Для нас как для медиа важно ответственно освещать общественно значимые темы, особенно когда речь идет об эмоционально чувствительных случаях. Уважая просьбу родителей Анны Янсоне, канал 360 принял решение временно отложить показ документального сериала».
Журнал Kas Jauns также связался с Ингой Янсоне. Она изложила свою позицию относительно необходимости остановки фильма, однако публично комментировать отказалась, поскольку вопрос о защите частной жизни рассматривается ответственными государственными учреждениями.