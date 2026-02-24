PTAC предупредил население о подозрительном латвийском интернет-магазине
Центр защиты прав потребителей (Patērētāju tiesību aizsardzības centrs - PTAC) обратил внимание на интернет-магазин www.n1home.lv, который поддерживает и через который осуществляет торговлю компания N1HOME. В случае подозрений на возможные нарушения или проблем с выполнением заказа потребителей призывают обращаться в Центр защиты прав потребителей.
В период с 1 декабря 2025 года по 20 февраля 2026 года Центр защиты прав потребителей получил 34 заявления от потребителей, а также предоставил 30 консультаций по проблемам, с которыми столкнулись покупатели при приобретении товаров у компании N1HOME.
После заказа и оплаты товаров покупатели получают сообщения о том, что доставка не состоится в согласованный срок, причем срок доставки неоднократно продлевается. Возврат денежных средств за непоставленные товары задерживается. Ответы на обращения потребителей не предоставляются.
В настоящее время из всех поданных жалоб рассмотрены и решены 20 заявлений. Оценив полученные обращения, Центр защиты прав потребителей начал проверку практики компании N1HOME.
Напоминание потребителям:
- Перед совершением покупки необходимо убедиться в личности продавца и наличии контактной информации.
- Следует оценить отзывы и опыт других потребителей.
- Рекомендуется использовать безопасные способы оплаты, которые обеспечивают возможность защиты своих прав в случае спора.
- Необходимо сохранять всю переписку, связанную с покупкой, а также подтверждения платежей.
Напоминание предпринимателям:
При организации продажи товаров продавец обязан соблюдать профессиональную добросовестность и честность по отношению к потребителю. В обязанности продавца входит обеспечение быстрой и эффективной коммуникации с потребителем, предоставление полной и достоверной информации о товарах, а также соблюдение правил дистанционной торговли.
Если у потребителя возникают подозрения на возможные нарушения или проблемы с выполнением заказа со стороны компании N1HOME, рекомендуется обращаться в Центр защиты прав потребителей.
