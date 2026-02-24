Украинские компании используют Латвию как базу для экспансии в ЕС

Еще несколько лет назад украинский бизнес не был готов к экспорту, так как он ориентирован на внутренний рынок, ведь Украина - большая страна с большим внутренним потреблением. В 2021 году начался проект по выходу украинских бизнесменов на европейский рынок через Латвию, но ситуация изменилась после вторжения России в Украину. Сейчас в Латвии действуют представительства нескольких крупных предприятий. "Здесь работают такие компании, как Wiener Kaffee. Это кофейный бизнес, сложный бизнес. Но кофе уже на полках магазинов и у него есть свои поклонники. Сейчас мы локализовали еще один бизнес - кетчупы и майонезы, которые поставляются на рынок Балтии", - рассказал Петров.