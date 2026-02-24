Мать и сын из Латвии планируют установить первый национальный рекорд по полетам на воздушном шаре
Пилоты воздушных шаров Инга Ван Хавер и ее сын Габриэлс Гринбергс планируют установить национальный рекорд Латвии по полетам на воздушном шаре, чтобы пересечь три страны Балтии на аэростатах Crystal Gloria и Fibonacci, оформленных в стиле fractal art. Старт полета запланирован на 07:00 по латвийскому времени.
«До сих пор дистанции и время выполненных полетов на воздушных шарах официально не регистрировались, поэтому, продолжая олимпийский дух соревнований, мы хотим установить первый официально зарегистрированный рекорд, чтобы и другие пилоты могли показать, что в Латвии есть талантливые и амбициозные пилоты», — отмечает основатель Sky Amazons Инга Ван Хавер.
25 февраля мать и сын планируют выполнить непрерывный перелет из Эстонии — из Тартуского уезда — в Литву, установив рекорды как по дальности, так и по времени пребывания в воздухе в истории латвийского воздухоплавания. Для официальной регистрации рекорда полет будет наблюдать и фиксировать Латвийский аэроклуб. Полет выполнят опытная пилотесса воздушного шара Инга Ван Хавер и ее сын Габриэлс Гринбергс.
«Латвийскому аэроклубу искренне приятно видеть, что наши пилоты не только стремятся к новым горизонтам, но и готовы открыть новую страницу в истории латвийского воздухоплавательного спорта. Планируемый полет позволит отметить Латвию на карте воздухоплавателей официальным рекордом, открывая соревнование — кто станет следующим, кто улетит выше, дальше и дольше. Мы по-настоящему гордимся тем, что в установлении рекорда примут участие и опытная пилотесса, и представитель следующего поколения латвийских пилотов воздушных шаров — Габриэлс», — заявил руководитель Латвийского аэроклуба Нормундс Пакулис.