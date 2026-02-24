Латвийцы готовы выбирать местные продукты, но при одном условии

«Наш покупатель хочет чаще выбирать выращенные в Латвии картофель, морковь, яблоки или клубнику. Однако даже в сезон их порой днём с огнём не сыщешь на полках супермаркетов! И тогда ничего не остаётся, как выбирать импорт — не по убеждению, а из-за доступности. Большинство людей ежедневно делает покупки именно в магазинах, а не, например, на рынках, особенно в городах. Второй фактор — цена и конкурентоспособность, где местные производители часто проигрывают, поскольку наши производственные издержки и природные условия не позволяют конкурировать с крупными аграрными странами. Если мы хотим, чтобы в корзине покупателя чаще оказывался выращенный в Латвии чистый и полезный продукт, необходима большая государственная поддержка, а также понимание и готовность к сотрудничеству со стороны розничных сетей», — подчёркивает Лаздиньш.