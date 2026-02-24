Латвийцы готовы выбирать местные продукты, но при одном условии
Покупатели хотят безопасную и выращенную в Латвии продукцию, но выбор часто определяется не убеждениями, а доступностью и ценой. Новое исследование выявило разрыв между ожиданиями и реальностью.
Для большинства опрошенных жителей Латвии (61 %) при покупке продуктов питания (фруктов, овощей, ягод) важно, в какой стране продукт был выращен или произведён. 55 % респондентов в качестве существенного критерия выбора называют качество продукта, а 39 % кладут в корзину наиболее выгодный по цене товар. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого обществом Zemnieku saeima совместно с исследовательским агентством Norstat.
«К сожалению, реальность сурова. Покупатель хочет приобретать безопасные для потребления, полезные и выращенные в Латвии продукты. Однако нередко даже в сезон латвийскую продукцию невозможно найти на полках магазинов», — отмечает председатель общества Zemnieku saeima Юрис Лаздиньш.
Латвийские фермеры способны обеспечить именно то, что ищет местный покупатель — понятное происхождение, проверяемое качество и свежесть, поскольку путь местного продукта до магазинной полки короче, а условия выращивания — безопасны. Местная еда — это не только патриотизм, но и возможность для покупателя быть уверенным в том, где и как был выращен продукт. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) ежегодно сообщает о наличии различных остаточных веществ в продуктах питания, и на протяжении многих лет латвийская продукция считается одной из самых безопасных в Европе.
«Местный фермер способен вырастить качественные и безопасные продукты. Латвийскому покупателю не нужно переживать, относится ли вчера съеденное импортное яблоко к партии, в которой обнаружены пестициды! Однако одного умения выращивать недостаточно, поскольку система в стране устроена так, что местному производителю на собственном рынке приходится бороться с импортными фруктами, овощами и ягодами. На практике мы конкурируем не качеством, а ценой и присутствием наших товаров на полках магазинов», — подчёркивает Лаздиньш.
Опрос показал, что для людей важны происхождение, качество и цена продуктов. Ценовой фактор важен для 39 % респондентов. Интересно, что особенно значим он для жителей крупных городов — 44 %, тогда как в регионах цена важна для 32 % опрошенных.
«Наш покупатель хочет чаще выбирать выращенные в Латвии картофель, морковь, яблоки или клубнику. Однако даже в сезон их порой днём с огнём не сыщешь на полках супермаркетов! И тогда ничего не остаётся, как выбирать импорт — не по убеждению, а из-за доступности. Большинство людей ежедневно делает покупки именно в магазинах, а не, например, на рынках, особенно в городах. Второй фактор — цена и конкурентоспособность, где местные производители часто проигрывают, поскольку наши производственные издержки и природные условия не позволяют конкурировать с крупными аграрными странами. Если мы хотим, чтобы в корзине покупателя чаще оказывался выращенный в Латвии чистый и полезный продукт, необходима большая государственная поддержка, а также понимание и готовность к сотрудничеству со стороны розничных сетей», — подчёркивает Лаздиньш.
Председатель общества также отмечает, что в сфере розничной торговли и в закупках для общественного питания местные фермеры зачастую просто не могут конкурировать с зарубежными поставщиками по цене.
«Импортные овощи, фрукты и ягоды поставляются из крупных аграрных стран в больших объёмах, где они выращиваются интенсивными методами, с применением средств защиты растений, которые нередко недоступны в Латвии.
Поэтому, если мы хотим, чтобы покупатели чаще выбирали выращенные и произведённые в Латвии продукты, необходима политическая воля и стратегическое видение на несколько лет вперёд. Прежде всего, на стратегическом уровне должно быть чётко зафиксировано: государство обязано заботиться о своих предпринимателях, продвигая потребление местной продукции через информирование общества, просвещение и различные программы поддержки», — считает Лаздиньш.
В качестве примера того, что целенаправленная поддержка может дать результат, обеспечить прогнозируемый сбыт и формировать привычки, приводится программа «Молоко и фрукты для школы», в рамках которой школьники получают латвийские фрукты и молоко. Это способствует формированию привычки выбирать местные продукты и повышает понимание важности качественного и надёжного питания. Программа позволяет производителям рассчитывать на стабильный сбыт и планировать производство. В то же время следует отметить, что по объёму она невелика и сама по себе не способна существенно изменить потребительские привычки и обеспечить фермерам достаточную стабильность.
Опрос в январе 2026 года провело исследовательское агентство «Norstat Latvija». В нём приняли участие 1000 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.