228 млн евро и 163 гектара земли - что потребуется для строительства новой военной базы в Латвии
Латвия вложит 228 млн евро в строительство военной базы "Селия" в Айзкраукльском крае — к 2030 году здесь появится полноценный военный городок площадью 163 гектара для размещения бойцов СГО и союзников.
В развитие военной базы "Селия" в Сецской волости Айзкраукльского края планируется вложить 228 млн евро, сообщили в Министерстве обороны. Развивать военную базу планируется на основе модели публично-частного партнерства. На базе будут построены жилая и административная зоны, столовая, медицинский центр, вспомогательные здания, склады, парковки, спортивный зал и спортивная площадка, контрольно-пропускной пункт, ограждения, а также системы отопления и водоснабжения. Общая площадь базы составит 163 гектара. Завершение строительства запланировано на 2029-2030 годы.
Планируется, что на базе постоянно будут находиться военнослужащие Службы государственной обороны (СГО). Размещение военнослужащих других стран планируется в соответствии с инициативами союзников и развитием базы.
В настоящее время военнослужащие союзных сил и СГО могут использовать для учений территорию полигона.
В целом расходы на развитие полигона в Селии составят 303 млн евро. Проект по заданию Министерства обороны реализует Valsts nekustamie īpašumi.
Как сообщалось, на прошлой неделе на полигоне была открыта зона боевых стрельб, что стало важным этапом в развитии оборонной инфраструктуры Латвии. Полигон уже активно используется - на его территории проходят тактические и инженерные занятия, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. С июня 2025 года на полигоне действует центр тестирования дронов, где проводятся международные испытания дронов и систем противодействия им.