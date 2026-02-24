228 млн евро и 163 гектара земли - что потребуется для строительства новой военной базы в Латвии

Как сообщалось, на прошлой неделе на полигоне была открыта зона боевых стрельб, что стало важным этапом в развитии оборонной инфраструктуры Латвии. Полигон уже активно используется - на его территории проходят тактические и инженерные занятия, передвижение бронетехники, полеты воздушных судов и обучение управлению беспилотными летательными аппаратами. С июня 2025 года на полигоне действует центр тестирования дронов, где проводятся международные испытания дронов и систем противодействия им.