Идет война духовная... Константинополь назвал Московский патриархат орудием Кремля
Митрополит Константинопольского патриархата Эммануил называет Русскую православную церковь инструментом кремлевской пропаганды.
«Безусловно. Я считаю, что то, как они коммуницируют, скажем, о политике и Церкви, служит единственной цели, и это не то, чем занимаемся мы, — сказал агентству BNS находящийся с визитом в Вильнюсе иерарх. — Наше служение посвящено общине, религиозной свободе и неприятию любой агрессии».
Так константинопольский священнослужитель прокомментировал подготовленный в начале этого года отчёт российских спецслужб о патриархе Варфоломее, в котором его обвиняют в расколе православных — сначала в Украине, а теперь и в странах Балтии.
«Мы не обеспокоены. Они угрожают нам, но они также угрожают всем. (...) Мы не боимся никаких угроз российской пропаганды, — сказал митрополит Эммануил. — Константинопольская церковь является материнской церковью Московского патриархата».
Между тем Департамент государственной безопасности (ДГБ) фиксирует в этой сфере и более активную деятельность российских служб. Как указала разведка агентству BNS, Кремль оказывает давление на страны Балтии и лживо утверждает, что в них преследуются православные. В свою очередь, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс говорит, что вероятны и дальнейшие провокации, так как Москва использует Русскую православную церковь для реализации своих политических целей.
Экзархат Константинополя был восстановлен в Литве в 2023 году спустя почти 300 лет. Тогда же он получил финансовую поддержку от государства, а церковной структуре были переданы помещения в Вильнюсе, которые не использовались на протяжении многих лет.
Создание новой православной общины началось после конфликта между несколькими священнослужителями и Литовской православной архиепископией, подчиненной Московскому патриархату. Последняя утверждала, что они совершили канонические преступления, в связи с чем были лишены сана. Тем не менее Константинополь констатировал, что это произошло не из-за нарушения церковных правил, а из-за позиции по вопросу российского вторжения в Украину, и восстановил их в сане.
Священник экзархата Константинополя в Литве Владимир Селявко в интервью BNS сказал, что Россия рассматривает православную церковь как инструмент для распространения идеологии. «Поэтому они защищают или пытаются обеспечить права именно Московского патриархата везде, где это возможно», — отметил священнослужитель. По его словам, отмежевание от Москвы позволяет православным исповедовать веру без идеологии.