Идет война духовная... Константинополь назвал Московский патриархат орудием Кремля

Между тем Департамент государственной безопасности (ДГБ) фиксирует в этой сфере и более активную деятельность российских служб. Как указала разведка агентству BNS, Кремль оказывает давление на страны Балтии и лживо утверждает, что в них преследуются православные. В свою очередь, преподаватель Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета Нериюс Малюкявичюс говорит, что вероятны и дальнейшие провокации, так как Москва использует Русскую православную церковь для реализации своих политических целей.