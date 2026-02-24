"Никто не заслуживает такого абьюза!" Келли Осборн ответила на жестокую травлю из-за худобы

Келли Осборн, которая отрицает использование инъекций для снижения веса, откровенно рассказывала о своем пути: за последние годы у нее были значительные колебания веса. В 2018 году она перенесла операцию по уменьшению желудка и называла ее «лучшим, что я когда-либо делала», а также отмечала, что сбросить около 39 кг ей помогло сочетание операции, строгой диеты и интервальных тренировок высокой интенсивности. Однако беременность в 2022 году усложнила ситуацию: она набрала примерно около 45 кг и столкнулась с гестационным диабетом, позже признавшись, что в тот период избегала публичности.