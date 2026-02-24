"Никто не заслуживает такого абьюза!" Келли Осборн ответила на жестокую травлю из-за худобы
Келли Осборн вновь выступила против бодишейминга в интернете после новой волны жестоких комментариев о ее недавнем похудении. 41-летняя певица и телеведущая столкнулась с беспощадными нападками после того, как на нескольких публичных мероприятиях выглядела заметно более стройной.
Келли Осборн, которая отрицает использование инъекций для снижения веса, откровенно рассказывала о своем пути: за последние годы у нее были значительные колебания веса. В 2018 году она перенесла операцию по уменьшению желудка и называла ее «лучшим, что я когда-либо делала», а также отмечала, что сбросить около 39 кг ей помогло сочетание операции, строгой диеты и интервальных тренировок высокой интенсивности. Однако беременность в 2022 году усложнила ситуацию: она набрала примерно около 45 кг и столкнулась с гестационным диабетом, позже признавшись, что в тот период избегала публичности.
Последние комментарии о ее внешности в Сети оказались особенно жестокими. В одном из комментариев ее сравнили с «трупом» и язвительно утверждали, что она выглядит «настолько худой», что «как будто скоро увидит своего отца», намекая на смерть отца Келли — легенды Black Sabbath Оззи Осборна, который скончался в июле 2025 года. Келли опубликовала скриншот этого сообщения в Instagram Stories и ответила возмущенно: «Буквально не могу поверить, насколько отвратительны бывают некоторые люди! Никто не заслуживает такого абьюза!» Она также разместила мем с надписью: «И это пройдет, но, черт возьми…», показывая одновременно раздражение и стойкость.
Поклонники быстро встали на ее защиту, назвав комментарий «позорным» и лишенным эмпатии. Многие отметили, какой след оставляют горе и постоянное публичное давление. Келли открыто говорила об эмоциональном и физическом ударе после потери отца, называя это «самым тяжелым, через что мне приходилось проходить в жизни». На премии «Грэмми-2026» она призналась: «Люди обычно говорят: “У меня все отлично”. [Но] у меня не все так отлично», подчеркнув, как трудно справляться с такой утратой.
Ее мать, Шэрон Осборн, тоже публично защитила Келли, подчеркнув, под каким эмоциональным напряжением она находится. Шэрон сказала: «Она потеряла папу. Она сейчас не может нормально есть», а также предположила, что значительная часть негатива в интернете исходит от несчастных людей, которые проецируют собственные проблемы. «У них что-то не так в жизни. Они несчастны», — сказала Шэрон, призвав к доброте и пониманию.
Проблемы Келли с восприятием собственного тела начались еще в подростковом возрасте, во время семейного реалити-шоу The Osbournes. Тогда, по ее словам, один из руководителей агентства заявил, что она «слишком толстая для ТВ» и что ей нужно похудеть, чтобы добиться успеха. Несмотря на эти ранние травмирующие переживания, она оставалась откровенной в разговоре о своих комплексах и о давлении публичной жизни.
В последние месяцы Келли постепенно возвращается к активной светской жизни: посещает мероприятия и делится семейными моментами, включая редкие появления вместе с братом и сестрой. При этом она продолжает выступать за принятие себя и устойчивость перед лицом онлайн-жестокости.
Несмотря на резкую критику, Келли Осборн настроена сосредоточиться на здоровье и благополучии, одновременно сохраняя память о наследии отца. Она призывает подписчиков отвергать ненависть и выбирать сострадание, напоминая: за каждым публичным человеком стоит живой человек, который заслуживает уважения и человеческого отношения.