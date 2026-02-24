Все больше жителей Латвии стали залезать в долги, чтобы купить новый электромобиль. Почему они так делают?
Согласно данным Автоассоциации, рынок новых легковых автомобилей в Латвии в 2025 году продемонстрировал значительный рост – зарегистрировано 25 097 автомобилей, что на 26 % больше, чем в 2024 году. При этом шесть из десяти новых машин приобретены через лизинг, то есть в кредит. Так, количество сделок Citadele Leasing выросло на 26 %.
Прошедший год на рынке новых автомобилей Латвии стал третьим лучшим как по общему объему, так и в сегменте лизинга с 2002 года, когда Автоассоциация начала вести учет данных. Общее количество лизинговых сделок в Латвии за год выросло на 35 % – быстрее, чем рынок в целом.
Как объясняют эксперты, основными факторами, способствовавшими росту спроса на лизинг в сегменте частных лиц, стали поддержка EKII (Инструмент аукционирования квот на выбросы), а также увеличение суммы поддержки для электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). Влияние оказала и стабилизация ставки Euribor на уровне около 2 %, улучшение доступности новых автомобилей и более гибкая политика скидок – рынок автомобилей больше не находится в условиях дефицита, как это было в 2023 году.
В прошлом году наблюдался выраженный интерес к более экологичным автомобилям. Количество «зеленых» автомобилей за год удвоилось, а их доля в регистрации новых машин приблизилась к одной пятой рынка (4975 новых единиц).
В то же время роль дизельных автомобилей продолжает снижаться, тогда как в бензиновом сегменте сохраняется умеренный рост, отчасти благодаря популярности гибридов.
