Все больше жителей Латвии стали залезать в долги, чтобы купить новый электромобиль. Почему они так делают?

Как объясняют эксперты, основными факторами, способствовавшими росту спроса на лизинг в сегменте частных лиц, стали поддержка EKII (Инструмент аукционирования квот на выбросы), а также увеличение суммы поддержки для электромобилей и подключаемых гибридных автомобилей (PHEV). Влияние оказала и стабилизация ставки Euribor на уровне около 2 %, улучшение доступности новых автомобилей и более гибкая политика скидок – рынок автомобилей больше не находится в условиях дефицита, как это было в 2023 году.