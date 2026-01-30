У жителей Латвии обнаружена странная привычка в отношении их собственных автомобилей
Компания, занимающаяся автомобильными данными, carVertical провела исследование, чтобы выяснить, в каких европейских странах водители проезжают на одном и том же автомобиле больше всего и меньше всего километров. Выяснилось, что в Латвии автоводители меняют свои авто очень часто.
В Латвии один владелец до продажи автомобиля в среднем проезжает 57 222 км. Это значительно меньше среднего показателя по Европе, который составляет 75 928 км.
Польша (112 977 км), Словакия (109 044 км) и Португалия (108 256 км) входят в число стран, где владельцы проезжают на своих автомобилях наибольшее количество километров. Самые низкие показатели зафиксированы в Сербии (18 807 км), Украине (22 580 км) и Венгрии (47 845 км).
Разумеется, эти данные не показывают, сколько километров водители проезжают за год. В одних странах люди меняют автомобили чаще, в других — реже, что влияет на общий пробег за время владения транспортным средством одним человеком.
В Латвии водители в среднем проезжают 18 023 км в год, что близко к среднему показателю по Европе. Хотя в Латвии автовладельцы проезжают на одном автомобиле меньше километров, годовой пробег остается существенным.
Латвийские водители владеют одним и тем же автомобилем в среднем 3,2 года, прежде чем решают его продать. Это более короткий срок, чем во многих других странах, включенных в исследование. Для сравнения, португальские водители используют свои автомобили в среднем 7,2 года, поляки — 6,1 года, а литовцы — 5,5 года. Чаще всего автомобили меняют в Сербии и Украине, где водители меняют транспортные средства в среднем каждые 1,1 года.
