У жителей Латвии обнаружена странная привычка в отношении их собственных автомобилей

Латвийские водители владеют одним и тем же автомобилем в среднем 3,2 года, прежде чем решают его продать. Это более короткий срок, чем во многих других странах, включенных в исследование. Для сравнения, португальские водители используют свои автомобили в среднем 7,2 года, поляки — 6,1 года, а литовцы — 5,5 года. Чаще всего автомобили меняют в Сербии и Украине, где водители меняют транспортные средства в среднем каждые 1,1 года.