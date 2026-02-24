В Латвии вводятся новые правила развода у нотариуса с 1 марта: что важно знать родителям

Сам по себе процесс расторжения брака у нотариуса не является новшеством. Уже с 2011 года нотариусы вправе признавать расторгнутыми браки, в которых между супругами отсутствует спор. Единственным условием, установленным законодателем, было требование в случаях, когда у супругов имеются несовершеннолетние дети или общее имущество, одновременно с расторжением брака заключить письменное соглашение о совместной опеке над несовершеннолетними детьми, порядке общения и выплате алиментов, а также о разделе общего имущества. До 2011 года брак можно было расторгнуть только через суд, что излишне нагружало судебную систему делами, в которых по сути отсутствовал спор. Кроме того, сама необходимость обращаться в суд не мотивировала пары, фактически проживавшие раздельно, юридически оформить прекращение совместной жизни.