В Латвии вводятся новые правила развода у нотариуса с 1 марта: что важно знать родителям
С 1 марта этого года вступят в силу изменения в порядке расторжения брака у нотариуса. О том, какие нововведения ожидаются, почему они были необходимы и как повлияют как на сам процесс развода, так и на повседневную жизнь после него, рассказывает присяжный нотариус Илзе Метузале, заместитель председателя Совета присяжных нотариусов Латвии.
Сам по себе процесс расторжения брака у нотариуса не является новшеством. Уже с 2011 года нотариусы вправе признавать расторгнутыми браки, в которых между супругами отсутствует спор. Единственным условием, установленным законодателем, было требование в случаях, когда у супругов имеются несовершеннолетние дети или общее имущество, одновременно с расторжением брака заключить письменное соглашение о совместной опеке над несовершеннолетними детьми, порядке общения и выплате алиментов, а также о разделе общего имущества. До 2011 года брак можно было расторгнуть только через суд, что излишне нагружало судебную систему делами, в которых по сути отсутствовал спор. Кроме того, сама необходимость обращаться в суд не мотивировала пары, фактически проживавшие раздельно, юридически оформить прекращение совместной жизни.
Расторжение брака у нотариуса значительно разгрузило суды. Процедура у нотариуса проходит быстрее, является менее эмоционально тяжёлой для супругов и обходится дешевле. За эти годы у нотариусов было начато более 71 500 дел о расторжении брака.
Со временем и после оценки положительного эффекта стало ясно, что данный порядок можно усовершенствовать. Всё чаще судам приходилось рассматривать дела, в которых даже спустя несколько лет после развода родители несовершеннолетнего ребёнка продолжали спорить об алиментах, вопросах опеки и порядке общения. Основная причина заключалась в том, что при разводе родители заключали самостоятельно подготовленные соглашения, чаще всего найденные в интернете, содержание которых оказывалось непригодным для конкретной ситуации и интересов ребёнка в повседневной жизни после развода.
Поэтому в прошлом году Сейм по инициативе Министерства юстиции утвердил изменения в Закон о нотариате и Гражданский процессуальный закон, предусматривающие, что с 1 марта 2026 года соглашения о попечении над несовершеннолетними детьми, порядке общения и алиментах до расторжения брака должны обязательно заключаться в нотариальной форме. Новые требования касаются не только формы, но и содержания соглашения — впредь супруги должны будут заранее договориться о конкретном порядке, в котором ребёнок будет встречаться и проводить время с тем родителем, с которым он не проживает постоянно.
Изменения затронут и вопросы исполнения соглашений. Уже с 2013 года определённые обязательства по нотариально удостоверенным договорам можно передавать на принудительное исполнение судебному исполнителю без судебного процесса. До настоящего времени в делах о расторжении брака на принудительное исполнение можно было передать лишь взыскание невыплаченных алиментов — и только если соглашение было заключено в нотариальной форме. С 1 марта в случае неисполнения соглашения судебному исполнителю можно будет передать также вопросы опеки и порядка общения с несовершеннолетним ребёнком.
Следует отметить, что сама по себе принудительная процедура не является новшеством. И ранее судебные исполнители обеспечивали принудительное исполнение решений по вопросам общения и опеки, но на основании судебных решений, а не договоров, заключённых самими родителями.
Порядок принудительного исполнения дел, вытекающих из права на общение, установлен в главе 74.5 Гражданского процессуального закона. Ни при каких обстоятельствах невозможно представить, что судебный исполнитель в определённый день недели просто заберёт ребёнка и, как посылку, передаст его под подпись другому родителю, независимо от обстоятельств. Сначала судебный исполнитель направит уведомление родителю, не исполняющему соглашение, предупредит о времени встречи и проинформирует о том, что в случае неисполнения договора может быть наложен штраф до 1 500 евро.
Новые изменения обяжут родителей ещё до развода гораздо более тщательно обсуждать порядок своего участия в жизни ребёнка. Это обеспечит большую стабильность и определённость для ребёнка, в жизни которого оба родителя одинаково важны независимо от того, проживают ли они вместе или раздельно. Кроме того, у обоих родителей появится большая уверенность в наличии согласованного и предсказуемого графика встреч, который они будут стремиться соблюдать в наилучших интересах ребёнка.
