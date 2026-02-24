ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня прибыла в Киев
Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 24 февраля, находится с рабочим визитом в Киеве (Украина). В этот день исполняется четыре года с начала жестокой войны, развязанной Россией, и в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Северных стран и других государств Европы, а также председатель Европейской комиссии.
Начав визит, премьер-министр вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также европейскими лидерами приняла участие в молебне в киевском соборе Святой Софии.
Esam kopā ar Ukrainu kopš pirmās kara dienas un arī šodien, kad aprit četri gadi kopš nežēlīgā pilna mēroga kara sākuma. 🇱🇻🇺🇦— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
Kopā ar Baltijas un Ziemeļvalstu līderiem, Eiropas Komisijas prezidenti un citiem Eiropas līderiem esam ieradušies Kijivā, lai apliecinātu mūsu… pic.twitter.com/WgKcTUS9n3
«Четыре года ужаса войны, страданий и одновременно несокрушимого боевого духа и настойчивости украинцев. В эту годовщину войны я молилась за Латвию. И за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто с мужеством защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких домой», — сказала Силиня.
Премьер-министр подчеркнула: «Латвия стоит на стороне Украины. За свободу, за право самим решать свое будущее и за мир в Европе».
Četri gadi kara šausmu, ciešanu un vienlaikus nesalaužama ukraiņu cīņasspara un neatlaidības.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026
Šajā kara gadadienā es aizlūdzu par Latviju. Un par Ukrainas cilvēkiem. Par ikvienu, kura dzīvi ir sagrāvis karš, par tiem, kuri ar drosmi aizstāv savu valsti, par ģimenēm, kas gaida… pic.twitter.com/9dxb2NXmS5
Премьер-министр Латвии вместе с президентом Украины и другими европейскими лидерами также почтила память павших украинских защитников минутой молчания на площади Майдана.
Klusuma brīdis Maidana laukumā kopā ar Ukrainas prezidentu un citiem Eiropas līderiem, godinot bojā gājušos Ukrainas aizstāvjus. pic.twitter.com/SiJKyMQtqV— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 24, 2026