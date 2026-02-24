ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня прибыла в Киев
фото: flickr.com/valstskanceleja
Эвика Силиня в Киеве.
В Латвии

ФОТО: "В эту годовщину войны я молилась за Латвию и за людей Украины" - Эвика Силиня прибыла в Киев

Отдел новостей

Otkrito.lv

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник, 24 февраля, находится с рабочим визитом в Киеве (Украина). В этот день исполняется четыре года с начала жестокой войны, развязанной Россией, и в Киев прибыли лидеры стран Балтии, Северных стран и других государств Европы, а также председатель Европейской комиссии.

Начав визит, премьер-министр вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской, а также европейскими лидерами приняла участие в молебне в киевском соборе Святой Софии.

«Четыре года ужаса войны, страданий и одновременно несокрушимого боевого духа и настойчивости украинцев. В эту годовщину войны я молилась за Латвию. И за людей Украины. За каждого, чью жизнь разрушила война, за тех, кто с мужеством защищает свою страну, за семьи, которые ждут своих близких домой», — сказала Силиня.

Премьер-министр подчеркнула: «Латвия стоит на стороне Украины. За свободу, за право самим решать свое будущее и за мир в Европе».

Премьер-министр Латвии вместе с президентом Украины и другими европейскими лидерами также почтила память павших украинских защитников минутой молчания на площади Майдана.

Темы

УкраинаКиевЛатвияЭвика Силиня

Другие сейчас читают