Депутат: "Украина - щит, который оберегает Европу и человечество от Третьей мировой войны"

Жестокие удары России по украинской энергетической инфраструктуре, жилым районам и гражданским зданиям, особенно в суровых зимних условиях, еще раз доказывают, что Россия не стремится к справедливому и долговременному миру. Любое мирное соглашение должно быть приемлемо для украинского народа и полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Оно должно обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией, освобождение военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц и гарантировать, что виновные в военных преступлениях и преступлении агрессии будут привлечены к ответственности. Кроме того, любое мирное соглашение должно основываться на надежных гарантиях безопасности для Европы и всего демократического мира, чтобы сдержать дальнейшую военную или гибридную агрессию против Украины и Европы.