Депутат: "Украина - щит, который оберегает Европу и человечество от Третьей мировой войны"
Чтобы подчеркнуть непоколебимую решимость ЕС поддерживать Украину, Европейский парламент сегодня соберется на внеочередное заседание, отмечая четыре года войны, развязанной Россией. По видеосвязи из Киева к Европарламенту обратится президент Украины Владимир Зеленский.
Депутат Европейского парламента Сандра Калниете считает, что европейцы сделали многое для поддержки Украины, и с тех пор как США прекратили военную помощь, ЕС финансирует самооборону Украины. Вместе с тем депутат признала, что европейская помощь все еще несоразмерна тому, насколько Украина помогает нам.
«Украина сильна и не сдается уже тысячу четыреста шестьдесят один день. Сейчас в Украине — сильнейшая армия Европы. С непревзойденным опытом. С инновациями и технологиями на поле боя. И главное — с волей бороться. И защищать свою страну, ценности и свободу. Украина — щит, который оберегает Европу и человечество от Третьей мировой войны. Долг Европы и ее стратегический интерес — укреплять самооборону Украины. Украину необходимо вооружать, предоставить ей нужное оружие, ракеты противовоздушной обороны и боеприпасы. Мы должны обеспечить Украине возможность наносить удары глубоко по территории России», — подчеркивает Сандра Калниете.
Она также вновь акцентирует необходимость быстрее продвигаться вперед с принятием Украины в ЕС. «Украина станет государством-членом Европейского союза. Даже если одна страна сейчас блокирует начало переговоров. Мы должны быть креативными и политически смелыми. Украина настолько важна для безопасности Европы, что ее следует ускоренно принять в ЕС. Нам нужно применить обратный процесс расширения, когда по мере закрытия переговорных глав постепенно увеличиваются права и обязанности страны — до тех пор, пока она не станет полноправным государством-членом», — отмечает депутат Европарламента.
Сандра Калниете — одна из депутатов неформальной группы друзей Украины в Европейском парламенте. Отмечая четвертую годовщину агрессивной войны России, группа распространила совместное заявление, подчеркнув героизм украинского народа и выступив за европейское будущее Украины.
В заявлении депутатов говорится: «Сегодня мы, друзья Украины в Европейском парламенте, солидаризируемся с украинским народом, вспоминаем четвертую годовщину неспровоцированного, незаконного и жестокого полномасштабного вторжения России. Мы вместе с семьями, потерявшими близких, зажигаем свечи, вспоминая героев, отдавших свои жизни за свободу Украины и защиту демократической Европы.
Мы чествуем силу, единство и стойкость украинского народа перед лицом 12-летней российской агрессии — агрессии, начавшейся с попыток подорвать суверенный выбор Украины интегрироваться в Европу и с незаконной оккупации Крыма и части Донбасса.
Мы вновь подтверждаем, что будущее Украины — в Европейском союзе. Мы привержены тесному сотрудничеству с Украиной, чтобы поддержать ее путь к членству в ЕС и выполнение критериев присоединения. Проведение реформ во время войны чрезвычайно сложно, однако путь Украины к членству в ЕС является мощным вкладом в процветающее и демократическое будущее. Это также один из наиболее содержательных способов почтить память Небесной сотни и других павших защитников Украины, которые и сегодня продолжают бороться за свою страну.
Жестокие удары России по украинской энергетической инфраструктуре, жилым районам и гражданским зданиям, особенно в суровых зимних условиях, еще раз доказывают, что Россия не стремится к справедливому и долговременному миру. Любое мирное соглашение должно быть приемлемо для украинского народа и полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Оно должно обеспечить возвращение украинских детей, незаконно депортированных Россией, освобождение военнопленных и незаконно удерживаемых гражданских лиц и гарантировать, что виновные в военных преступлениях и преступлении агрессии будут привлечены к ответственности. Кроме того, любое мирное соглашение должно основываться на надежных гарантиях безопасности для Европы и всего демократического мира, чтобы сдержать дальнейшую военную или гибридную агрессию против Украины и Европы.
Европейский союз и граждане его государств твердо поддерживают Украину. ЕС предоставляет Украине наибольшую поддержку, и мы продолжим это делать. Мы верим, что недавно одобренный кредит поддержки Украине на 90 миллиардов евро обеспечит существенную фискальную стабильность, устранит бюджетные разрывы и позволит приобрести важное для обороны военное оснащение. Мы продолжаем решительно осуждать действия правительства Венгрии, затягивающего и блокирующего поддержку Украины со стороны ЕС. Мы вновь подчеркиваем, что необходимо продолжать укреплять сотрудничество ЕС и Украины в сфере безопасности и обороны, лучше защищать воздушное пространство Украины и предоставлять всю необходимую помощь в области обороны. Безопасная и суверенная Украина означает безопасную Европу. Слава Украине и наше глубочайшее уважение и признательность ее народу!»