Папарацци заметили похудевшую Аманду Байнс на прогулке с бойфрендом
Бывшая звезда подростковых комедий Аманада Байнс пережила годы скандалов, зависимости и принудительного лечения. Теперь актриса пытается начать новую жизнь: худеет, меняет внешность и все чаще появляется на публике с новым бойфрендом.
Когда-то Аманда Байнс была одной из самых популярных молодых актрис Голливуда. Звезда подростковых комедий и романтических фильмов начала карьеру еще в детстве и быстро стала кумиром миллионов зрителей. Однако слава оказалась тяжелым испытанием.
Сегодня актриса постепенно пытается вернуть контроль над своей жизнью. Недавно папарацци заметили ее на прогулке в Лос-Анджелесе вместе с бойфрендом Закари Ханом. На снимках актриса выглядит заметно похудевшей. Она была одета в белый топ и светлые брюки, а ее обесцвеченные волосы были зачесаны назад, открывая татуировки на руках.
По данным западных СМИ, за последний год Байнс похудела примерно на 12 килограммов. Она открыто рассказывала, что использует популярный препарат для снижения веса Ozempic. Актриса признавалась, что хочет достичь веса около 60 кг, чтобы лучше выглядеть на фотографиях. При этом она честно признавалась, что все еще недовольна своей внешностью. По словам актрисы, часть лишнего веса появилась из-за депрессии.
Давление Голливуда и начало проблем
Сама Байнс не раз говорила, что переломным моментом для нее стали съемки фильма "Она — мужчина". После выхода картины актриса начала крайне критично относиться к своей внешности. В тот период она также начала принимать таблетки для похудения. Давление индустрии и постоянная критика привели к серьезным психологическим проблемам.
Постепенно поведение актрисы стало вызывать тревогу у коллег и продюсеров. На съемках она начала забывать реплики и вести себя странно. В итоге Байнс была уволена с одного из проектов, а вскоре и вовсе ушла из кино. После завершения карьеры ситуация только ухудшилась. Актриса столкнулась с зависимостью от запрещенных веществ и неоднократно попадала в скандальные истории.
Однажды она устроила пожар в пригороде Лос-Анджелеса, что привлекло внимание полиции. Позже ее отправили на принудительное психиатрическое лечение. В 2013 году родители добились для дочери юридической опеки. Только в 2022 году суд Калифорнии официально отменил опеку, однако проблемы с психическим здоровьем продолжались. В 2023 году актрису вновь госпитализировали после того, как ее нашли на улице без одежды и в тяжелом состоянии.
Новая внешность и новая жизнь
В последние годы Байнс активно меняет свою внешность. Она сделала несколько татуировок, в том числе на лице и руках, а также прошла косметические процедуры. В 2023 году актриса сделала блефаропластику — операцию по коррекции век. Позже она призналась, что это решение значительно повысило ее уверенность в себе.
Также Байнс увеличила губы и продолжает экспериментировать со стилем. Она часто появляется с ярким макияжем, меняет цвет волос и даже однажды покрасила брови в фиолетовый. Среди новых татуировок — римская цифра X на пальце, посвященная десятилетней дружбе с близким другом, а также надпись "Trap Star" на руке.
Сейчас рядом с актрисой находится ее новый партнер Закари Хан. Их отношения начались осенью прошлого года. Близкие к Байнс люди утверждают, что мужчина помогает ей сохранять спокойствие и поддерживает в сложные периоды.
Осторожный оптимизм поклонников
Несмотря на попытки актрисы начать новую жизнь, многие поклонники все еще беспокоятся о ее состоянии. Ее внешний вид, резкие перемены и новые татуировки часто вызывают бурные обсуждения в сети.
Тем не менее фанаты надеются, что Байнс действительно смогла отказаться от вредных привычек и постепенно восстановиться после многих лет борьбы с зависимостью и психическими проблемами. Некоторые поклонники даже верят, что однажды актриса сможет вернуться в кино и снова появиться на экране.