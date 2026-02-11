"У меня нашли прослушку": Росликов заявил о найденных в его автомобиле устройствах слежения
Депутат Рижской думы и лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов во вторник обнаружил в своём автомобиле предметы, похожие на устройства для прослушивания и слежения. Об этом свидетельствуют опубликованные политиком видеозаписи в социальной сети Facebook.
По данному факту политик также сообщил агентству LETA, указав, что вызвал на место происшествия Службу государственной безопасности (СГБ, VDD) и Государственную полицию.
В Государственной полиции агентству LETA подтвердили, что получили вызов на улицу Кришьяня Валдемара в Риге, где в одном из автомобилей был обнаружен предмет неустановленного происхождения.
На опубликованном Росликовым видео видно, как сотрудники полиции прибывают к его автомобилю Mercedes-Benz и фотографируют частично разобранную центральную консоль машины.
Политик считает маловероятной версию о том, что возможные устройства для прослушки и слежения в его автомобиле были установлены людьми из-за рубежа. По словам депутата, ему ясно, кто это сделал. Вероятнее всего, те, кто установил устройства, сами их и снимут, полагает Росликов.
Лидер партии «Стабильности!» пообещал в среду обратиться в Службу государственной безопасности с просьбой демонтировать найденные в его автомобиле подозрительные устройства.