Майор НВС посоветовал Росликову "собрать всех латвийских ватников и спокойно отправиться за Зилупе кланяться"
В эфире TV24 майор НВС и офицер штаба Земессардзе Янис Слайдиньш жестко прошелся по лидеру партии «За стабильность!» Алексею Росликову. Поводом стал пост политика в Facebook о «банкротстве» Латвии и «глубокой яме» Европы.
В своей жесткой и саркастической манере четкую позицию в отношении фигуры «защитника местных русских» Алексея Росликова выразил Янис Слайдиньш, майор НВС и офицер штаба Земессардзе. Он заявил следующее: «Мне башку взорвал лидер политической партии «За стабильность!» Росликов!» Эти эмоции у Слайдиньша вызвала опубликованная в соцсети Facebook запись Росликова о том, что Латвия — банкрот, что Европа в глубокой яме и что с Европой «все кончено».
Как говорит Слайдиньш: «Самое интересное, что он пишет, будто у Латвии не останется другого выхода, кроме как пойти кланяться России, у которой с экономикой все в порядке — она стабильна и с “нормальной” валютой». «Это вообще нормально?!» — спрашивает офицер и добавляет: «Кланяться — это в природе крепостных. Мы это видим в России, где все падают на колени, крича “Путин, помоги!”». Слайдиньш в передаче TV24 «Aktuālais par karadarbību Ukrainā» горячо советует Росликову собрать всех латвийских ватников и спокойно отправиться за Зилупе кланяться, а заодно поцеловать то место, которое ниже, — это было бы лучшим решением».
Разумеется, здесь есть работа для Службы государственной безопасности, говорит офицер, однако «он наверняка снова будет строить из себя мученика, будто его здесь, в Латвии, притесняют. Но если хочешь молиться — нет проблем, только делать это можно начать за Зилупе, там места хватает — вперед!»