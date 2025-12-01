Как говорит Слайдиньш: «Самое интересное, что он пишет, будто у Латвии не останется другого выхода, кроме как пойти кланяться России, у которой с экономикой все в порядке — она стабильна и с “нормальной” валютой». «Это вообще нормально?!» — спрашивает офицер и добавляет: «Кланяться — это в природе крепостных. Мы это видим в России, где все падают на колени, крича “Путин, помоги!”». Слайдиньш в передаче TV24 «Aktuālais par karadarbību Ukrainā» горячо советует Росликову собрать всех латвийских ватников и спокойно отправиться за Зилупе кланяться, а заодно поцеловать то место, которое ниже, — это было бы лучшим решением».