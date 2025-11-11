С Россией не сотрудничал: Росликов заявил, что с него сняли часть обвинений - вместо 25 лет грозит "всего" 5

Недавно депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет тюрьмы за защиту русского языка и сотрудничество с Россией. В своем эмоциональном обращении к сторонникам в соцсетях он заявил: «В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь своё право быть собой — двадцать пять, и у тебя абсолютно нет никакой альтернативы!» — пожаловался бывший депутат Сейма, который этим летом прославился скандальным жестом с трибуны парламента.