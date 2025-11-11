С Россией не сотрудничал: Росликов заявил, что с него сняли часть обвинений - вместо 25 лет грозит "всего" 5
Депутат Рижской думы Алексей Росликов сообщил, что дело о сотрудничестве с Россией против него прекращено, однако обвинение в разжигании межнациональной розни направлено в суд. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.
Недавно депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет тюрьмы за защиту русского языка и сотрудничество с Россией. В своем эмоциональном обращении к сторонникам в соцсетях он заявил: «В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь своё право быть собой — двадцать пять, и у тебя абсолютно нет никакой альтернативы!» — пожаловался бывший депутат Сейма, который этим летом прославился скандальным жестом с трибуны парламента.
Он заявил, что судебный процесс против него, скорее всего, начнётся в начале следующего года и что его «со стопроцентной уверенностью осудят». А обвинительный приговор, по его словам, покажет, «насколько Европа жалкая и насколько она боится правды». «Посадят? Да скорее всего! Выйду? Абсолютно однозначно! На этом сроке жизнь не заканчивается», - заявил политик и попросил поддержать его.
Однако теперь лидер партии "За стабильность!" говорит, что часть обвинений с него сняли. "Своих не бросаем - теперь я знаю, что это не просто слова! Мое уголовное дело по части «Сотрудничество с РФ» прекращено. Только благодаря вниманию и поддержки людей по всему миру, это факт. По части «Разжигание межнациональной розни» за то, что я, по мнению следствия, на языке агрессора (русском языке) говорил с трибуны парламента, дело уходит в суд! До 5 лет лишения свободы и есть возможность условного срока.
Готовимся к суду! РУССКИЙ ЯЗЫК - ЭТО МОЙ ЯЗЫК! Я не признаю позицию следствия! Русский язык - это дипломатия, дружба и будущее", - написала Росликов в соцсетях.