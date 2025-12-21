Зимняя смесь не только для аромата: какие специи поддерживают иммунитет и пищеварение
Нет сомнений, что именно специи придают блюдам и напиткам характер. В ароматной смеси рождественских пряностей первую скрипку играет корица, однако и другие приправы обладают не только запахом и своеобразным вкусом, но и лечебными свойствами.
Знания о полезных для здоровья свойствах самых популярных зимних специй обобщила и делится ими Лигита Кукуле, фармацевт Mēness aptieka, заведующая аптекой, лектор 1-го Рижского медицинского колледжа ЛУ. Анита Баумане, специалист по питанию Veselības centru apvienība, признает, что специи являются выдающимся продуктом, который усиливает естественный вкус, выделяет ароматы еды и делает ее более выразительной. «Специи придают еде и напиткам новые нюансы — можно добиться сладких, пикантных или горьких вкусов. Кроме того, специи являются натуральным источником микроэлементов и антиоксидантов. Добавленные в еду специи уменьшают потребность в соли и сахаре — блюдо можно сделать вкусным, не опираясь только на эти базовые улучшители вкуса. А еще специи выполняют декоративную функцию, например, куркума или паприка подкрашивают еду и делают ее еще более приятной!»
Корица
Самой лучшей считается цейлонская, или шри-ланкийская, корица. Корица обладает несколькими благоприятными для здоровья свойствами, если употребляется умеренно. Она содержит много полифенолов — сильных антиоксидантов. Активные вещества корицы могут уменьшить воспалительные процессы в организме. Некоторые исследования показывают, что корица может улучшить чувствительность к инсулину и таким образом немного снизить уровень сахара в крови. Есть доказательства, что корица может немного понизить уровень плохого (ЛПНП) холестерина и триглицеридов, одновременно повысив уровень хорошего (ЛПВП) холестерина. Корица препятствует росту некоторых видов бактерий и грибков, в том числе Candida.
Кумарин (содержится в составе Cinnamomum cassia), употребленный в большом количестве, может повредить печень. Безопаснее выбрать цейлонскую корицу (Cinnamomum verum) — кумарина в ней мало. Надо учитывать, что чрезмерное употребление корицы может вызвать раздражение в желудке или во рту. Беременным женщинам и людям с заболеваниями печени перед регулярным употреблением корицы надо проконсультироваться с врачом.
Как использовать?
- Добавить порошок в овсяные хлопья, чай, кофе или йогурт.
- Смешать с медом и использовать в качестве естественного усилителя иммунитета.
- Добавить не только в десерты, но и в основные блюда, например в жаркое.
- Рекомендуемое количество: примерно от ½ до одной чайной ложки в день (надо соблюдать особую осторожность при использовании корицы кассии!).
Черный перец
Основными плюсами употребления черного перца для здоровья являются следующие: содержащееся в его составе активное вещество пиперин стимулирует выделение желудочного сока, улучшает пищеварение и помогает предотвратить вздутие живота и чувство тяжести, способствует усвоению питательных веществ, особенно куркумина и бета-каротина. Пиперин действует как сильный антиоксидант, он также может уменьшать воспалительные процессы, связанные с хроническими заболеваниями. Исследования подтверждают, что пиперин может улучшать память и способность к концентрации, а также помочь защитить нервные клетки от повреждений. Проведены исследования его возможного антидепрессивного эффекта. Черный перец может ускорить метаболизм и способствовать разложению жировых клеток, помочь регулировать уровень сахара в крови, препятствовать росту определенных бактерий и грибков, поэтому обладает небольшим естественным эффектом пищевого консерванта.
В больших количествах черный перец может раздражать слизистую оболочку желудка, особенно у людей с гастритом или язвой желудка. Если принимать определенные препараты, например разжижители крови или противосудорожные препараты, пиперин может усилить их действие.
Во время беременности черный перец рекомендуется употреблять умеренно.
Как использовать?
- Добавить свежемолотый черный перец в еду непосредственно перед подачей — так сохраняется больше всего активных веществ и аромата.
- Можно комбинировать с куркумой, чтобы усилить усвоение куркумина.
Звездный анис
Он обладает антибактериальными свойствами, помогающими бороться с инфекциями, может оказать поддержку пищеварительной системе, уменьшить вздутие живота, судороги, нарушения газообразования и пищеварения. Есть мнение, что анисовый чай может помочь улучшить сон и снизить стресс, расслабить мышцы. В народной медицине используется для уменьшения предменструальных симптомов и стимулирования лактации во время грудного вскармливания (применение согласовать с врачом!). Содержит вещества, которые помогают защитить клетки от оксидативного стресса.
Чрезмерное употребление может привести к тошноте или аллергическим реакциям. Следует избегать во время беременности, так как может стимулировать деятельность матки. Анисовый чай не рекомендуется детям до одного года.
Как использовать?
- Чай: 1–2 звезды на 250 мл горячей воды, дать натянуться 10 минут.
- Добавить в качестве специи в соте, супы, печенье, глинтвейн и восточные блюда.
- Эфирное масло можно использовать в ароматерапии, но только разбавленное и соблюдая осторожность.
Анис обыкновенный
Его также часто называют анисом или семенами аниса. Его применяют и в кулинарии, и для укрепления здоровья. В народной медицине анисом пользовались еще в Древней Греции.
Он может помочь при простуде, способствуя выведению слизи из дыхательных путей, уменьшить вздутие живота, газы, боли в желудке, может способствовать спокойному сну, уменьшить напряжение, обладает также противомикробными и противовоспалительными свойствами.
Важно не превышать дозы, так как чрезмерное употребление эфирных масел может раздражать желудок. Во время беременности употреблять осторожно и только под наблюдением врача! Людям с аллергией на растения семейства сельдерея надо быть особенно внимательными.
Кардамон
Использование кардамона может помочь уменьшить вздутие живота, изжогу, газообразование, улучшить аппетит. Содержит флавоноиды и другие растительные соединения, которые могут помочь нейтрализовать свободные радикалы, уменьшить воспалительные процессы в организме. Может помочь понизить артериальное давление (при регулярном употреблении в небольших дозах), улучшить кровообращение, снизить уровень плохого холестерина. Кардамон жуют, чтобы освежить дыхание и бороться с бактериями во рту. Масла и экстракты из семян кардамона могут препятствовать росту бактерий и грибков. Аромат и ингредиенты кардамона могут помочь снять стресс, тревогу и усталость.
Кардамон можно смело употреблять в пищу, однако в больших дозах (например, в форме пищевых добавок) он может взаимодействовать с лекарствами для кровяного давления или разжижения крови. Беременным и людям с язвой желудка или желчными камнями рекомендуется проконсультироваться с врачом, прежде чем употреблять в большом количестве, напоминает фармацевт Лигита Кукуле.
Как использовать?
- Чай или кофе: добавить 1–2 зернышка или щепотку молотого кардамона.
- В блюдах: особенно хорошо сочетается с рисом, карри, десертами, печеньем.
- Для освежения дыхания: можно жевать целый стручок или несколько зерен.
Гвоздика
Гвоздика широко используется как в кулинарии, так и в традиционной медицине. Она полезна для здоровья, так как содержит мощное антисептическое вещество, которое может помочь бороться с бактериями, вирусами и грибками. Часто используется для здоровья полости рта. В гвоздике много антиоксидантов. В небольших количествах она может улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота, тошноту. Иногда используется для облегчения симптомов артрита и других воспалительных заболеваний. Исследования свидетельствуют, что гвоздика может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Полезна также для поддержки иммунитета, поскольку содержит витамин С, марганец и другие вещества, помогающие бороться с инфекциями.
Большое количество гвоздики может раздражать желудок или вызвать аллергию. Беременным женщинам и детям употреблять немного и консультироваться с врачом.
Гвоздичное масло не употребляется внутрь в чистом виде — оно очень концентрированное.
Как использовать?
- Добавить в чай или горячий напиток.
- В печенье, компотах, мясных блюдах или маринадах.
- Готовить гвоздичное масло для наружного применения в небольших количествах.
- Разжевать гвоздику, чтобы освежить дыхание или уменьшить небольшую зубную боль.
Имбирь
Используется в свежем, сушеном виде или в виде порошка. Известен не только вкусом, но и широким положительным влиянием на здоровье. Имбирь поддерживает иммунную систему, содержит антиоксиданты и противовоспалительные вещества, которые помогают бороться с инфекциями. Чай с имбирем полезен во время простуды, гриппа. Имбирь также может помочь улучшить пищеварение и уменьшить вздутие живота, боли в мышцах, симптомы артрита и менструальные боли. Натуральный антиоксидант и противомикробное средство. Имбирь эффективен против морской болезни, утренней тошноты во время беременности или тошноты после химиотерапии.
Как использовать?
- Чай: свежий имбирь нарезать ломтиками, залить горячей водой, дать натянуться 5–10 минут, можно добавить мед и лимон.
- В блюдах: используется в качестве специи для супов, карри, мясных или овощных блюд.
- Порошок добавить в смузи, печенье или соки.
- Сок имбиря — несколько капель в день — может тонизировать и улучшать самочувствие.