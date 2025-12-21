Зимняя смесь не только для аромата: какие специи поддерживают иммунитет и пищеварение

Гвоздика широко используется как в кулинарии, так и в традиционной медицине. Она полезна для здоровья, так как содержит мощное антисептическое вещество, которое может помочь бороться с бактериями, вирусами и грибками. Часто используется для здоровья полости рта. В гвоздике много антиоксидантов. В небольших количествах она может улучшить пищеварение, уменьшить вздутие живота, тошноту. Иногда используется для облегчения симптомов артрита и других воспалительных заболеваний. Исследования свидетельствуют, что гвоздика может помочь стабилизировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину. Полезна также для поддержки иммунитета, поскольку содержит витамин С, марганец и другие вещества, помогающие бороться с инфекциями.