"На этом сроке жизнь не заканчивается": Алексей Росликов уверен - его посадят на 25 лет
Депутат Рижской думы Алексей Росликов заявил, что ему грозит до 25 лет тюрьмы за защиту русского языка и сотрудничество с Россией. Он назвал Европу "жалкой" и ожидает обвинительный приговор.
Депутат Рижской думы и лидер партии "За стабильность!" Алексей Росликов в пятницу опубликовал эмоциональное обращение к своим сторонникам, заявив, что за сотрудничество с Россией и защиту русского языка ему может грозить до 25 лет тюрьмы.
«В Европе за убийство дают семь лет, а за то, что защищаешь русских, за то, что защищаешь русский язык, за то, что защищаешь своё право быть собой — двадцать пять, и у тебя абсолютно нет никакой альтернативы!» — пожаловался бывший депутат Сейма Росликов, который этим летом прославился скандальным жестом с трибуны парламента.
Он заявил, что судебный процесс против него, скорее всего, начнётся в начале следующего года и что его «со стопроцентной уверенностью осудят». А обвинительный приговор, по его словам, покажет, «насколько Европа жалкая и насколько она боится правды».
«Посадят? Да скорее всего! Выйду? Абсолютно однозначно! На этом сроке жизнь не заканчивается», - заявил политик и попросил поддержать его.
Недавно Служба государственной безопасности (VDD) подтвердила, что в начатом 9 июня этого года уголовном процессе к Алексею Росликову по-прежнему применены несколько мер пресечения — запрет выезда из страны и запрет менять место жительства. Уголовный процесс начат после оценки высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его недавних действий. 16 июня VDD задержала и допросила Росликова. Служба также провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним, а в середине сентября — обыск у Росликова и в принадлежащем ему автомобиле в рамках ранее начатого уголовного процесса.
VDD уже неоднократно проводила с председателем партии «За стабильность!» профилактические беседы, предупреждая о возможной уголовной ответственности в случае совершения противоправных действий.