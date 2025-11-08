"На этом сроке жизнь не заканчивается": Алексей Росликов уверен - его посадят на 25 лет

Недавно Служба государственной безопасности (VDD) подтвердила, что в начатом 9 июня этого года уголовном процессе к Алексею Росликову по-прежнему применены несколько мер пресечения — запрет выезда из страны и запрет менять место жительства. Уголовный процесс начат после оценки высказываний Росликова на заседании Сейма 5 июня, а также других его недавних действий. 16 июня VDD задержала и допросила Росликова. Служба также провела процессуальные действия в четырёх объектах, связанных с ним, а в середине сентября — обыск у Росликова и в принадлежащем ему автомобиле в рамках ранее начатого уголовного процесса.