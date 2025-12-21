Дроны против браконьеров: как Саласпилс усиливает защиту рыбных ресурсов
Саласпилсское самоуправление сделало заметный шаг в сторону технологичного контроля за своими водоемами. При поддержке Рыбного фонда для нужд муниципальной полиции был закуплен современный комплект оборудования, призванный усилить охрану рыбных ресурсов и упростить выявление незаконной ловли.
Речь идет не об одном-двух устройствах, а о целой системе наблюдения. В распоряжение полиции поступили дрон, прибор ночного видения, тепловизор, лесная камера, видеокамеры, спортивные камеры, ручное GPS-устройство, планшет и водонепроницаемые защитные костюмы. Общая стоимость проекта составила 6812 евро.
Как подчеркивают в самоуправлении, новое оснащение позволит значительно повысить эффективность контроля на Даугаве, Малой Югле, Эжупе, Пикюрге и других водоемах Саласпилсского края. Ранее многие участки оставались труднодоступными для регулярных проверок, особенно в темное время суток и в период нереста, когда активность браконьеров традиционно возрастает.
Использование дрона и тепловизионной камеры дает полиции возможность оперативно выявлять нарушителей даже в условиях плохой видимости. Это особенно важно для фиксации правонарушений в местах, куда сложно добраться пешком или на служебном транспорте. Кроме того, видеозаписи и данные с камер существенно упрощают сбор доказательств по делам о незаконной добыче рыбы и других водных биоресурсов.
Закупленный инвентарь уже передан Саласпилсской муниципальной полиции, в чьи полномочия входит охрана рыбных ресурсов. В самоуправлении рассчитывают, что новое оборудование обеспечит более регулярное и качественное обследование водоемов, а также станет сдерживающим фактором для тех, кто привык нарушать правила, рассчитывая на безнаказанность.