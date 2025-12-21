Дроны против браконьеров: как Саласпилс усиливает защиту рыбных ресурсов

Использование дрона и тепловизионной камеры дает полиции возможность оперативно выявлять нарушителей даже в условиях плохой видимости. Это особенно важно для фиксации правонарушений в местах, куда сложно добраться пешком или на служебном транспорте. Кроме того, видеозаписи и данные с камер существенно упрощают сбор доказательств по делам о незаконной добыче рыбы и других водных биоресурсов.