Жители Латвии научились управляться с искусственным интеллектом лучше, чем население Германии

В то же время самые низкие показатели использования генеративного искусственного интеллекта зафиксированы в Румынии — 17,8 процента, Италии — 19,9 процента и Болгарии — 22,5 процента.



В Латвии ИИ использует 33,4% населения, что в общем-то не так уж и много. Но все равно больше, чем, скажем, в Германии (32,3%) и Польше (22,7%).