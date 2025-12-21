Жители Латвии научились управляться с искусственным интеллектом лучше, чем население Германии
В 2025 году 32,7 процента жителей Европейского союза в возрасте от 16 до 74 лет использовали инструменты генеративного искусственного интеллекта.
Чаще всего такие инструменты ИИ применялись в личных целях — 25,1 процента, тогда как для работы их использовали 15,1 процента, а в целях формального образования — 9,4 процента.
Эти данные опубликованы Eurostat в рамках статистики по использованию информационно-коммуникационных технологий в домохозяйствах и отдельными лицами.
Среди стран Европейского союза наибольшее распространение использование инструментов генеративного искусственного интеллекта получило в Дании — 48,4 процента, Эстонии — 46,6 процента и на Мальте — 46,5 процента.
В то же время самые низкие показатели использования генеративного искусственного интеллекта зафиксированы в Румынии — 17,8 процента, Италии — 19,9 процента и Болгарии — 22,5 процента.
В Латвии ИИ использует 33,4% населения, что в общем-то не так уж и много. Но все равно больше, чем, скажем, в Германии (32,3%) и Польше (22,7%).